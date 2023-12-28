Байден пригрозил Египту санкциями, если ему в ближайшее время не позвонит фараон

Выступая перед

студентами в Кентукки, президент США Джо Байден рассказал, что много раз

требовал от правительства Египта пригласить к трубке фараона, однако до сих пор

не смог с ним поговорить.

Американский лидер заявил, что, если фараон в ближайшее время не

предпримет меры, чтобы связаться с администрацией США, против Египта могут быть

введены санкции.

Президент США

хочет обсудить с египетским лидером вопрос о поддержке военной операции Израиля

в Газе, в том числе инцидент с ударом американского авианосца по пирамидам в Гизе,

пояснили в пресс-службе Белого дома. Отказ фараона от разговора в Вашингтоне

расценивают как нежелание решать проблему дипломатическими способами, в связи с

чем Соединённые Штаты будут вынуждены принять более суровые и действенные

методы убеждения. В частности, Байден пригрозил, что может рассмотреть вопрос о

признании претензий Вавилона и Нубии на египетские спорные территории, если

правительство этой страны и дальше будет игнорировать его настойчивые просьбы о

диалоге.

«Такого хамского

поведения мы больше не видели ни от одной страны, – рассказал источник в

Госдепартаменте. – Бывает, что Путин, Си Цзиньпин или Ким Чен Ын не берут

трубку, но обычно вопрос удаётся решить за несколько дней через их помощников

или по линии МИД. А вот египетские чиновники на простой запрос о телефонном

разговоре с фараоном теряются, начинают что-то мямлить, а один молодой парнишка,

должно быть стажёр, вообще заявил, что фараона нет. Если нет, то пусть найдут.

Нельзя просто так игнорировать наши законные требования о проведении

переговоров».

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