Байден пригрозил Египту санкциями, если ему в ближайшее время не позвонит фараон
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Выступая перед
студентами в Кентукки, президент США Джо Байден рассказал, что много раз
требовал от правительства Египта пригласить к трубке фараона, однако до сих пор
не смог с ним поговорить.
Американский лидер заявил, что, если фараон в ближайшее время не
предпримет меры, чтобы связаться с администрацией США, против Египта могут быть
введены санкции.
Президент США
хочет обсудить с египетским лидером вопрос о поддержке военной операции Израиля
в Газе, в том числе инцидент с ударом американского авианосца по пирамидам в Гизе,
пояснили в пресс-службе Белого дома. Отказ фараона от разговора в Вашингтоне
расценивают как нежелание решать проблему дипломатическими способами, в связи с
чем Соединённые Штаты будут вынуждены принять более суровые и действенные
методы убеждения. В частности, Байден пригрозил, что может рассмотреть вопрос о
признании претензий Вавилона и Нубии на египетские спорные территории, если
правительство этой страны и дальше будет игнорировать его настойчивые просьбы о
диалоге.
«Такого хамского
поведения мы больше не видели ни от одной страны, – рассказал источник в
Госдепартаменте. – Бывает, что Путин, Си Цзиньпин или Ким Чен Ын не берут
трубку, но обычно вопрос удаётся решить за несколько дней через их помощников
или по линии МИД. А вот египетские чиновники на простой запрос о телефонном
разговоре с фараоном теряются, начинают что-то мямлить, а один молодой парнишка,
должно быть стажёр, вообще заявил, что фараона нет. Если нет, то пусть найдут.
Нельзя просто так игнорировать наши законные требования о проведении
переговоров».
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