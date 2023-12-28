 

Байден пригрозил Египту санкциями, если ему в ближайшее время не позвонит фараон

28.12.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Выступая перед
студентами в Кентукки, президент США Джо Байден рассказал, что много раз
требовал от правительства Египта пригласить к трубке фараона, однако до сих пор
не смог с ним поговорить.

Американский лидер заявил, что, если фараон в ближайшее время не
предпримет меры, чтобы связаться с администрацией США, против Египта могут быть
введены санкции.

Президент США
хочет обсудить с египетским лидером вопрос о поддержке военной операции Израиля
в Газе, в том числе инцидент с ударом американского авианосца по пирамидам в Гизе,
пояснили в пресс-службе Белого дома. Отказ фараона от разговора в Вашингтоне
расценивают как нежелание решать проблему дипломатическими способами, в связи с
чем Соединённые Штаты будут вынуждены принять более суровые и действенные
методы убеждения. В частности, Байден пригрозил, что может рассмотреть вопрос о
признании претензий Вавилона и Нубии на египетские спорные территории, если
правительство этой страны и дальше будет игнорировать его настойчивые просьбы о
диалоге.

«Такого хамского
поведения мы больше не видели ни от одной страны, – рассказал источник в
Госдепартаменте. – Бывает, что Путин, Си Цзиньпин или Ким Чен Ын не берут
трубку, но обычно вопрос удаётся решить за несколько дней через их помощников
или по линии МИД. А вот египетские чиновники на простой запрос о телефонном
разговоре с фараоном теряются, начинают что-то мямлить, а один молодой парнишка,
должно быть стажёр, вообще заявил, что фараона нет. Если нет, то пусть найдут.
Нельзя просто так игнорировать наши законные требования о проведении
переговоров».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Росстат: Российские зарплаты выросли на 17,2% в октябре

28.12 / Мнение: О панике и бардаке на самом верху… Пушной зверёк пришёл?

28.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Подвижки в культурной жизни

28.12 / Боб А-силуэта, асимметричная челка и разноцветный маллет: стильные короткие стрижки, требующие минимального ухода

28.12 / Мнение: О самой тяжёлой русской зависимости… Сколько стоит зависеть от Китая?

27.12 / Мнение: О троянском подарке Путину… Пора?

27.12 / Имбирные ногти – самый свежий новогодний тренд: лучшие дизайны маникюра для праздничной вечеринки

27.12 / Мнение: Кому жизнь отдавать в угоду?!

27.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Битва за Банги

27.12 / Мнение: Жизнь в России после двух лет санкций, для кого говорит Путин и канал Руксперта в Телеграме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика