 

Росстат: Российские зарплаты выросли на 17,2% в октябре

28.12.2023, 8:54, Разное
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В октябре Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении в России, где был зафиксирован удивительно высокий рост зарплат в рыночных секторах экономики – на 17,2% в годовом сравнении. Этот неожиданный рост вызвал интерес аналитиков, которые пытаются разгадать его причины.

Аналитики считают, что такой рост зарплат может быть объяснен опережающей индексацией работодателями, особенно в условиях дефицита кадров. Это стало одним из ключевых факторов, поддерживающих рост потребительского спроса в ноябре и декабре. Однако многие аналитики считают, что этот всплеск будет недолгим.

Росстат также пишет о значительном ускорении темпов роста номинальных заработных плат в октябре, которые увеличились на 17,2%, в сравнении с 13,6% в сентябре. Реальная зарплата также увеличилась в октябре на 9,9% по сравнению с 7,2% в сентябре.

Дмитрий Платыгин, гендиректор ВНИИ труда, связывает этот рост с напряжением на рынке труда, вызванным исторически низкой безработицей в октябре и ноябре. Многие работодатели стремятся обеспечить себя квалифицированными сотрудниками на следующий год еще до начала предновогодних праздников, формируя бюджеты на будущий год.

С другой стороны, Игорь Поляков из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования полагает, что причиной роста зарплат может быть перенос традиционной январской индексации на октябрь из-за роста инфляции и ожидаемого повышения МРОТ. Основной рост номинальных зарплат наблюдается в рыночных секторах, таких как добыча нефти и газа (62,6% в октябре), обработка (19,7%), строительство (19,5%) и сельское хозяйство (17,4%).

Этот рост зарплат и доходов населения поддержал рост потребления, несмотря на увеличение инфляционных ожиданий и стабильно высокий уровень банковского потребительского кредитования. В результате, суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в ноябре вырос на 8,9% в реальном годовом выражении. С учетом сезонности рост составил 0,6% за ноябрь. Это подтверждает благоприятные перспективы для доходов в четвертом квартале.


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