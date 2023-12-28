 

Мнение: Американцы уже поняли, что Джо Байден — обманщик и плут

28.12.2023, 6:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Американские СМИ любят повторять, что нет никаких доказательств того, что Джо Байден делал что-то неправомерное, когда речь заходит о теневых бизнес-схемах его семейства. Однако американский народ понимает, что у Байдена рыльце в пушку. Теперь эксперты по правовым вопросам предупреждают, что у Байдена могут возникнут серьёзные проблемы, пишет Fox News.

Добро пожаловать на специальный выпуск Hannity. Основные СМИ любят делать вид, что нет никаких доказательств того, что Джо Байден делал что-то неправомерное, когда речь заходит о деловых сделках Хантера. Но теперь эксперты по правовым вопросам предупреждают, что у Байдена могут возникнут серьёзные проблемы. 

Профессор юриспруденции Джонатан Турли говорит, что если Джо знал о том, что его семья занимается торговлей влиянием, то он коррумпирован по определению. А наш Грег Джаред считает, что проступки Байдена могут даже вынудить Джо выйти из президентской гонки. 

Конечно, по мере продолжения расследования по импичменту палаты представителей появится больше доказательств. А сейчас с подробностями по этому вопросу к нам присоединяется председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер. 

С Рождеством! Спасибо, что присоединились к нам. Я должен вам сказать, что вы у меня на втором месте из всех председателей комитета по надзору, какие только были. Мне просто нужно было это вам сказать. Второй лучший в истории. 

ДЖЕЙМС КОМЕР, председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса: Хотел бы я, чтобы вы работали на The Washington Post или что-то вроде этого. 

Этого никогда не будет. Но всё равно спасибо. Слушайте, вот, что всегда вызывает у меня смех, когда я сталкиваюсь с этим в СМИ. «Нет никаких доказательств того, что Джо Байден что-либо нарушил»! 

Но потоки денег, которые рекой текли в семейный бизнес Байденов и к тем, кто его окружал, где нет никакой продукции, кроме самого Джо Байдена, — это же просто поражает. Когда люди задают вам такой вопрос, как вы им отвечаете? 

ДЖЕЙМС КОМЕР: Я думаю, большинство американцев понимают, что здесь что-то дурно пахнет. Большинство американцев понимают, что мы предоставили банковские выписки как неопровержимые доказательства. 

Эти выписки показывают, что Байдены получили более 20 миллионов долларов от наших противников со всего мира. И при этом они не могут ответить на простой вопрос: «Что вы сделали, чтобы получить такие деньги?» 

Они также знают, что во время предвыборной кампании Джо Байден заявлял, что он никогда не встречал кого-либо из этих людей, которые переводили деньги его семье, и что у него была стена между правительством и теневыми бизнес-схемами его семьи. 

Теперь благодаря нашему расследованию мы знаем, что он отправлял дюжины и дюжины электронных писем под псевдонимом многим из этих деловых партнёров. Как вы знаете, Джейсон, они отказываются предоставлять эти письма. Мы продолжаем пытаться добиться этого в рамках расследования по делу об импичменте. 

И мы знаем, что он контактировал с абсолютно каждым из этих людей, хотя говорил, что никогда с ними не встречался. С теми, кто переводил его семье миллионы и миллионы долларов со всех концов света. 

Так что американцы знают, что здесь что-то плохо пахнет. И это создаст проблему для Джо Байдена. Не только его политика — полная катастрофа, но ещё и американцы думают, что он обманщик. 

Дата выхода в эфир 27 декабря 2023 года. 

 


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