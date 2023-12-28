Рупор кремлевской пропаганды: Подвижки в культурной жизни

На фоне нытья отечественной деградантской богемы и ее показательной и демонстративной порки рублем, происходящее при желании можно расценивать и как часть внутренней СВО по переформатированию российского общества под новые реалии.

В этих реалиях персонажам из телевизора застрявшим во временах до 2022 года надо просто сделать простой и понятный выбор – быть со страной и народом или же отправиться в историческую канаву – страна без них легко проживет, а вот они без нее. не факт, за границей они, как правило, никому не нужны.

На этот выбор было давно почти 2 года. Некоторые тупят до сих пор. Те творцы, кто понял это еще в начале 2022 года сейчас на коне, хотя часть трусливой тусовочки и шипит им в спину.

Но если говорить о не определившихся "патриотах", то я все понимаю, инерция мышления, хатаскрайничество, простая человеческая тупость – но мозги все же надо включать. Данная история просто повод – копилось раздражение этой публикой давно, а тут такой чудесный повод для публичной показательной порки подвернулся. При полной поддержке населения.

Да, все это идет медленно, криво, непоследовательно, но процесс идет. Примерно также тяжело, как в период зачистки всяких "Новых газет", "Эхо Москвы" и тому подобных помоек.

В политическом отношении пятую колонну изрядно подрубили в 2022-2023 годах. А вот с культурной и образовательной сфере еще работать и работать.

Охота на ведьм тут не нужна – нужна последовательная и методичная работа по перестройке культурной жизни. Запрос в обществе на эти изменения давно созрел.

Данная история, в некоторой степени этому поспособствует. Так что получилась очень нужная и полезная для страны вечеринка, которая наконец триггернула важные процессы. Организаторов представить к награде. Но в телевизор не пускать в качестве воспитательной меры.

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