 

Рупор кремлевской пропаганды: Подвижки в культурной жизни

28.12.2023, 5:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На фоне нытья отечественной деградантской богемы и ее показательной и демонстративной порки рублем, происходящее при желании можно расценивать и как часть внутренней СВО по переформатированию российского общества под новые реалии.

В этих реалиях персонажам из телевизора застрявшим во временах до 2022 года надо просто сделать простой и понятный выбор – быть со страной и народом или же отправиться в историческую канаву – страна без них легко проживет, а вот они без нее. не факт, за границей они, как правило, никому не нужны.
На этот выбор было давно почти 2 года. Некоторые тупят до сих пор. Те творцы, кто понял это еще в начале 2022 года сейчас на коне, хотя часть трусливой тусовочки и шипит им в спину.

Но если говорить о не определившихся "патриотах", то я все понимаю, инерция мышления, хатаскрайничество, простая человеческая тупость – но мозги все же надо включать. Данная история просто повод – копилось раздражение этой публикой давно, а тут такой чудесный повод для публичной показательной порки подвернулся. При полной поддержке населения.

Да, все это идет медленно, криво, непоследовательно, но процесс идет. Примерно также тяжело, как в период зачистки всяких "Новых газет", "Эхо Москвы" и тому подобных помоек.
В политическом отношении пятую колонну изрядно подрубили в 2022-2023 годах. А вот с культурной и образовательной сфере еще работать и работать.
Охота на ведьм тут не нужна – нужна последовательная и методичная работа по перестройке культурной жизни. Запрос в обществе на эти изменения давно созрел.

Данная история, в некоторой степени этому поспособствует. Так что получилась очень нужная и полезная для страны вечеринка, которая наконец триггернула важные процессы. Организаторов представить к награде. Но в телевизор не пускать в качестве воспитательной меры.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Боб А-силуэта, асимметричная челка и разноцветный маллет: стильные короткие стрижки, требующие минимального ухода

28.12 / Мнение: О самой тяжёлой русской зависимости… Сколько стоит зависеть от Китая?

28.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Ты Гитлер! Нет, ты Гитлер!

27.12 / Мнение: О троянском подарке Путину… Пора?

27.12 / Имбирные ногти – самый свежий новогодний тренд: лучшие дизайны маникюра для праздничной вечеринки

27.12 / Мнение: Кому жизнь отдавать в угоду?!

27.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Битва за Банги

27.12 / Мнение: Жизнь в России после двух лет санкций, для кого говорит Путин и канал Руксперта в Телеграме

27.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Социальный портрет мобилизованного

27.12 / В ходе обыска виллы Ивлеевой найдены краденые иконы, детская порнография, наркотики, нацистская символика и схемы ухода от уплаты налогов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика