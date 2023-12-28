Боб А-силуэта, асимметричная челка и разноцветный маллет: стильные короткие стрижки, требующие минимального ухода

Женщины выбирают короткие стрижки, не требующие особого ухода. Эти прически практичны, удобны и экономят много времени по утрам. Чтобы их уложить, достаточно привести пальцами по прядям и слегка взъерошить волосы. Мы приведем стильные короткие стрижки, требующие минимального ухода.

Для волнистых волос

Если у вас волнистые волосы, то вам может показаться, что их сложно красиво подстричь. Однако вам не стоит избегать коротких стрижек. Выбирайте длину до плеч или до середины шеи. Такие стрижки упростят укладку и подчеркнут красоту ваших локонов.

Боб А-силуэта

Боб А-силуэта – элегантная короткая стрижка. Он отличается скошенной линией среза шевелюры и большей длиной прядей спереди. Эта прическа очень проста в укладке. Вам понадобится высушить волосы феном после мытья и позволить прядям свободно струиться.

Боб с асимметричной челкой

Если классический короткий боб кажется вам скучным, то попросите парикмахера дополнить его асимметричной челкой. Это привлечет внимание к вашей стрижке и подчеркнет черты лица.

Удлиненный боб

Если вам нравятся стрижки чуть длиннее классического каре, то попробуйте удлиненный боб. При этой прическе волосы доходят до плеч. Если такая шевелюра кажется вам слишком длинной, то выбирайте что-то среднее между классическим и удлиненным бобом.

Кудрявый боб

Многие женщины считают, что короткие стрижки не подходят для кудрявых волос. Однако это заблуждение. Вы можете выбрать классический боб длиной чуть ниже подбородка. Вы получите очень привлекательную прическу, которая подчеркнет текстуру кудрей.

Чаша с тупой челкой

Многие женщины избегают стрижки в форме чаши. Она кажется им неуклюжей и непривлекательной. Но в наши дни все изменилось, Эта стрижка имеет много интересных вариантов, которые подчеркивают ваши лучшие черты. Чтобы создать акцент на лице, дополните эту прическу прямой челкой.

Яркая пикси

Стрижка пикси выглядит смело и остро, но при этом проста в уходе. Вы можете поднять эту прическу на новый уровень, если покрасите пряди в яркий цвет. Вы можете выбрать разные техники окрашивания, такие как балаяж, омбре, контрастное мелирование и многое другое.

Классический базз

Классический базз относится к экстремальным ультракоротким стрижкам. Он создается с помощью бритвы. При этом парикмахер оставляет длину волос не более нескольких миллиметров.

Такая стрижка создает смелый и экстравагантный образ. Она очень проста в уходе и подходит женщинам с красивой формой головы.

Удлиненный базз

Если вы пока не готовы на классический базз, то попробуйте удлиненную версию этой стрижки. Попросите парикмахера оставить более длинные пряди в верхней части головы, а затем придать им дополнительный контраст за счет сужения или выцветания по бокам. Это привлечет внимание к макушке.

Разноцветный маллет

Маллет снова вернулся в моду. Эта стрижка создает на шевелюре много текстуры. Дополните ее смелым окрашиванием в самые яркие тона: розовые, зеленые, бирюзовые и многие другие. Вы также можете попросите парикмахера дополнить эту прическу текстурированной челкой или выбритыми боковыми частями.

Шегги

Шегги – это лохматая стрижка, которая подходит для любого типа волос. Попробуйте ее, если вашей шевелюре не хватает объема. Также эта стрижка облегчит укладку и сделает пряди более послушными.

Короткая многослойная стрижка

Короткая многослойная прическа имеет немало преимуществ. Она придает больше пышности тонким волосам и убирает объем с чрезмерно густой шевелюры. Короткие слои легки в уходе и укладке.

С челкой-шторкой

Дополните короткую стрижку челкой-шторкой. Она красиво обрамляет лицо и подчеркивает черты. На ее укладку вы потратите не более 5 минут.

С тонкой челкой

Тонкая челка органично сливается с основной массой волос. Она отлично сочетается с короткими стрижками. Вам не придется тратить время на укладку, просто позвольте прядям свободно лежать.