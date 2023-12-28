Мнение: О самой тяжёлой русской зависимости… Сколько стоит зависеть от Китая?

Россия нашла замену Европе в лице Китая. Давно свершившийся факт, рекордно подтверждённый на днях и заметный даже на улицах. Вместо «Audi» и «BMW» — сплошь «Chery» и «Geely». Даже российский «Москвич» — и те какие-то раскосые. Но не только в #авто дело.

Доля Китая в российской торговле по итогам десяти месяцев 2023 года составила 32%. Товарооборот за неполный год превысил 200 млрд долл. — цель, установленную лидерами двух стран на 2024 год. Прямо «Пятилетку — в четыре года!».

Done. Но… Что скрыто за этими «победными» цифрами?

Как следует из опубликованных данных Главного таможенного управления КНР, #Китай за 11 месяцев ввёз в Россию товаров на 100,33 млрд долларов: рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 50,2%. Поставки из РФ в КНР выросли на 11,8%, составив 117,84 млрд долларов.

Прекрасно? Вроде да…

Но есть нюансы.

1. #Китай покупает российские товары, ту же #нефть и газ с дисконтом к ценам мирового рынка. А свои товары он продаёт России с наценкой. Особенно, если они относятся к группе подсанкционных. По данным статистики, медианный рост цен на китайский #экспорт в Россию составил 78% в текущем году по сравнению с доконфликтным 2021-м. Для остальных стран этот показатель — всего лишь 12%. Вот и причина того, что в России ценник на некогда привычные импортные товары вырос в 2-3 раза с учётом и 30%-и девальвации рубля. Под санкциями сидеть дорого, а «дружить» с Китаем — ещё дороже.

2. Опять же, по данным статистики, осенью 2023 года доля расчётов в национальных валютах между Россией и Китаем превысила 90%. До «украинского кризиса» 80% двусторонних расчётов шли в твёрдых валютах. Известно, в частности, что Россия и Китай в текущем году использовали #рубль и юань в равных пропорциях при расчётах за газ. Помимо прочего это означает, что «Газпром», имея крупные долги в долларах и евро, за свой товар получает уже почти неконвертируемые рубли и ограниченно конвертируемые юани. Тут и до дефолта недалеко. А спасать «национальное достояние» придётся привычно — всем миром затянув пояса.

Собственно, если скупой платит хотя бы дважды, то тупой — только и делает, что расплачивается за каждый чих, каждый шаг…

И вот это вот всё — означает тот самый желанный суверенитет?

Или просто — новая зависимость?

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