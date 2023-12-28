Рупор кремлевской пропаганды: Ты Гитлер! Нет, ты Гитлер!

Эрдоган снова публично обвинил Израиль в геноциде и сравнил Нетаньяху с Гитлером. Евреи в ответ заявили, что Эрдоган сам геноцидит курдов и сам Гитлер.

Развелось Гитлеров на Ближнем Востоке.

По факту, оба занимаются геноцидом – одни курдов мочат, другой палестинцев. При этом мило торгуют друг с другом.

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