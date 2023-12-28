The Hill – экономика его погубит — снижение ключевой ставки ФРС не поможет угасающему рейтингу Байдена

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В политическом плане экономика не спасёт Джо Байдена, но вполне может стать тем, что его погубит, пишет издание The Hill. Задержки со снижением процентных ставок, замедление темпов экономического роста и увеличение безработицы не являются хорошими политическими переменными, особенно учитывая, что до выборов в ноябре следующего года осталось чуть больше 10 месяцев. Хотя снижение ставок ФРС может быть хорошей новостью для американских фондовых рынков, это вряд ли поможет рейтингам действующего главы Белого дома.



AP

Президенту Байдену нужна большая поддержка, чтобы победить на предстоящих президентских выборах в США, но экономика ему в этом не поможет. Несмотря на недавнюю эйфорию на американском фондовом рынке по поводу предстоящего снижения ставок Федеральной резервной системы, это не будет иметь тех политических последствий, которые многие могут себе представить. Даже при возможном снижении ключевой ставки просто не хватит времени на то, чтобы исправить ущерб, который Байден уже нанёс американской экономике, пишет издание The Hill.

Джо Байден испытывает серьёзные политические проблемы. Как показывают общенациональные опросы, его работу одобряет всего 40,5% американцев (против 55,9% не одобряющих) и он отстаёт в рейтингах от Дональда Трампа.

Однако самые большие проблемы Байдена именно с экономикой. Недавний опрос Института Гэллапа показал, что рейтинг одобрения экономического курса Байдена составляет всего 32% по сравнению с ошеломляющими 67% тех, кто против. Среди важнейших «независимых» избирателей рейтинг одобрения «байденомики» составил всего 25%, и даже сами демократы дали Байдену лишь 60% одобрения, что является его самым низким показателем на сегодняшний день.

Вполне естественно посмотреть, сможет ли «байденомика» вернуть Байдену популярность после того, как Федеральная резервная система недавно удивила фондовые рынки своим намерением резко снизить ключевую ставку в следующем году.

В конце концов, ничто не играет такой политической роли, как вопросы экономики. Экономика влияет на всех, и особенно на тех, кто наиболее чувствителен к состоянию своих кошельков. Мало кто выигрывает от «плохой» экономики, и немногие готовы «прощать» за «плохую» экономику. Поэтому неудивительно, что многие действующие американские президенты проигрывали повторные выборы. Среди них: Трамп (COVID-19), Буш-старший (рецессия), Картер (рецессия), Форд (инфляция) и Гувер («Великая депрессия»). Всех их объединяют плохие экономические показатели их первых сроков в Белом доме, подчёркивает автор статьи.

Хотя снижение ставок ФРС может быть хорошей новостью для американских фондовых рынков, это вряд ли поможет Байдену. Инфляция в США оказалась упорно устойчивой на протяжении последних трёх лет, и ФРС не собирается начинать снижение ставок до тех пор, пока не увидит изменения в лучшую сторону. Даже при снижении ставки оно будет сопровождаться замедлением экономики. Согласно последнему обзору экономики Бюджетного управления конгресса, ожидается, что реальный рост ВВП в 2024 году составит всего 1,5%, что существенно ниже его оценки — 2,5% — на 2023 год. Помимо этого, в США также прогнозируют рост безработицы с 3,9% в четвёртом квартале 2023 года до 4,4% в четвёртом квартале 2024 года.

Задержки со снижением процентных ставок, замедление темпов экономического роста и увеличение безработицы не являются хорошими политическими переменными, особенно учитывая, что до выборов в ноябре следующего года осталось чуть больше 10 месяцев, напоминает издание.

Даже если ФРС снизит ставки, пройдёт время, прежде чем это произойдёт, и затем пройдёт время, прежде чем почувствуется какой-либо экономический эффект. С каждым месяцем избиратели будут выносить всё более необратимый вердикт Байдену и его экономическому курсу, который уже плох, но может стать ещё хуже.

Кроме того, с Байденом и высокой инфляцией увязываются в одну цепочку огромные государственные расходы, а также рост дефицита и долга, после чего последовало повышение ставки.

Таким образом, хотя президенты США исторически зависят от экономики, Байден — особенно. Судя по восприятию общественностью экономических достижений Байдена и прогнозам аналитиков относительно состояния американской экономики в следующем году, ситуация не улучшится — по крайней мере, в ближайшее время. В политическом плане экономика не спасёт Байдена, но вполне может стать тем, что его погубит, резюмирует The Hill.