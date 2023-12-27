 

Мнение: О троянском подарке Путину… Пора?

27.12.2023, 23:15, Разное
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Бывают подарки от чистого сердца, бывают — по простоте душевной, а этот с тонким намёком.

Удружили соседи-абхазы, ох удружили!

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Абхазии и России о…

передаче в собственность России государственной дачи, построенной в советские времена под Пицундой. Об этом сообщил спикер парламента частично признанной республики Лаша Ашуба, которого цитирует «Апсныпресс». Соглашение было подписано в Москве 19 января 2022 года, а 27 декабря парламент Абхазии экстренно ратифицировал его на внеочередном заседании.

Вроде бы рутина. Мелочь по меркам огромной России.

Если бы не одно деликатное обстоятельство, превращающее такой дар в «троянский».

Речь идёт о бывшей даче советского партийного лидера Никиты Хрущева. О той самой, где он «удачно» отдохнул в октябре 1964 года. И откуда его спешно вызвали в Москву на пленум ЦК КПСС, закончившийся «добровольным» уходом на пенсию тогдашнего Первого секретаря ЦК.

Между прочим, в следующем году исполнится 60 лет с той знаковой смены власти простым голосованием в тоталитарном послесталинском #СССР. Интересное совпадение

На момент отставки Никите Хрущеву было чуть больше 70-ти. Владимиру Путину сейчас 71. Тоже совпадение?

День рождения у нынешнего российского президента, к слову, как раз в октябре. И отмечать он его любит вне Москвы. В какой-нибудь дальней резиденции.

И вот этот «подарок» абхазов — ну чем он не тонкий намёк?

Короче, давай до свидания?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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