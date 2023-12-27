Имбирные ногти – самый свежий новогодний тренд: лучшие дизайны маникюра для праздничной вечеринки

На предстоящих новогодних праздниках в тренде будут ногти с рисунком в виде имбирных пряников. Пряничный дизайн самостоятельно сделать достаточно сложно, поэтому лучше обратиться к мастеру маникюра. Предлагаем несколько интересных вариантов имбирного тематического нейл-арта.

Пряничные ногти на пудровой основе

Коричневый оттенок, характерный для пряника, легко сочетать с разными цветами. Но чтобы выбранные элементы рисунка смотрелись лучше, для имбирного маникюра лучше взять телесную основу.

Затем приступайте к украшению ногтей выбранным вами деталями. К традиционным пряничным элементам вы можете добавить снежинки. Можете использовать для украшения ногтей разные способы, но хотя бы на одном из них должен присутствовать пряничный человечек.

Если у вас длинные ногти, добавьте блестки и французский маникюр.

Красный цвет в имбирном маникюре

Продолжая тему маникюра в пряничном стиле, предлагаем вам включить в него различные оттенки красного цвета, причем используйте как блестящие лаки, так и матовые. Коричневые пряники хорошо сочетаются с красным цветом.

Можете в свой имбирный дизайн добавить красные элементы, например бантики или сердечки. На соседних ногтях интересно будут смотреться рисунки из геометрических фигур на красной основе. Используйте в дизайне зеленый оттенок.

Варианты дизайна для миндалевидных ногтей

Если у вас длинные ногти миндалевидной формы, то на них к празднику вы можете нанести уникальный неповторимый рисунок.

Пряничный маникюр на таких ногтях смотрится очень изысканно. Однако на миндалевидных ногтях лучше использовать меньше разных оттенков и украшений. В противном случае рисунок может получиться слишком перегруженным.

Для эффектного праздничного дизайна на длинных ногтях предпочтение отдавайте белому, коричневому и бежевому тонам.