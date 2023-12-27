Мнение: Кому жизнь отдавать в угоду?!
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Настя Ивлеева приветствует поручика Петрова
А известный поэт с популярным именем-отчеством Владимир Владимирович тут давеча написал (как он любит) целое обличительное стихотворение по поводу “обнаженной вечеринки” и лично граждан Ивлеева и Киркорова, выразив в нем всё невероятное возмущение глубинных народных масс. И назвал его “Вам, суки!” Вот оно:
Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!
Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..
Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел таперича
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Макаревича!
Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!
Ну вы, конечно, легко разгадали шутку, узнав знаменитое “Вам!” Маяковского, написанное в 1915 году. Но достаточно забавно отметить, насколько хорошо ЛОЖИТСЯ в современную “злобу дня” этот старый и вроде бы безнадежно еще сто лет назад устаревший стих. Я его только чуть-чуть подправил, заменив Северянина на Макаревича. Ради “актуализации”.
Из некоторой новизны происходящего – гневные инвективы сегодняшних “поручиков Петровых”, тоже приведенных на убой, которые лично поспешили выразить свое “фЕ” “проживающим за оргией оргию”. Спасибо современным средствам коммуникации!
Но в целом этот эпизод – живое подтверждение популярного мнения, что “в России жизнь идет по кругу, за сто лет ничего не меняется”. Стих Маяковского отлично звучит и сейчас, вдохновленный извечной тоской фронтовика, который оглядывается назад, на равнодушный и продолжающий наслаждаться развратом тыл – за что и кому я жизнь отдаю в угоду? Тогда была бессмысленная война, сейчас бессмысленная война… А они тут голыми ходят!
И главный прикол в том, что на вопрос ответа нет – ни сейчас, ни век назад не было. Хотя… нет, был. Пришел чуть позже, через 2 года, от другого поэта – Вертинского. В 1917 году было написано: “… и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги – это только ступени, в бесконечные пропасти, к недоступной весне”.
Источник: Размышления вольного социолога
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