Мнение: Кому жизнь отдавать в угоду?!



Настя Ивлеева приветствует поручика Петрова

А известный поэт с популярным именем-отчеством Владимир Владимирович тут давеча написал (как он любит) целое обличительное стихотворение по поводу “обнаженной вечеринки” и лично граждан Ивлеева и Киркорова, выразив в нем всё невероятное возмущение глубинных народных масс. И назвал его “Вам, суки!” Вот оно:

Вам, проживающим за оргией оргию,

имеющим ванную и теплый клозет!

Как вам не стыдно о представленных к Георгию

вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,

думающие нажраться лучше как, —

может быть, сейчас бомбой ноги

выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,

вдруг увидел таперича

как вы измазанной в котлете губой

похотливо напеваете Макаревича!

Вам ли, любящим баб да блюда,

жизнь отдавать в угоду?!

Я лучше в баре блядям буду

подавать ананасную воду!

Ну вы, конечно, легко разгадали шутку, узнав знаменитое “Вам!” Маяковского, написанное в 1915 году. Но достаточно забавно отметить, насколько хорошо ЛОЖИТСЯ в современную “злобу дня” этот старый и вроде бы безнадежно еще сто лет назад устаревший стих. Я его только чуть-чуть подправил, заменив Северянина на Макаревича. Ради “актуализации”.

Из некоторой новизны происходящего – гневные инвективы сегодняшних “поручиков Петровых”, тоже приведенных на убой, которые лично поспешили выразить свое “фЕ” “проживающим за оргией оргию”. Спасибо современным средствам коммуникации!

Но в целом этот эпизод – живое подтверждение популярного мнения, что “в России жизнь идет по кругу, за сто лет ничего не меняется”. Стих Маяковского отлично звучит и сейчас, вдохновленный извечной тоской фронтовика, который оглядывается назад, на равнодушный и продолжающий наслаждаться развратом тыл – за что и кому я жизнь отдаю в угоду? Тогда была бессмысленная война, сейчас бессмысленная война… А они тут голыми ходят!

И главный прикол в том, что на вопрос ответа нет – ни сейчас, ни век назад не было. Хотя… нет, был. Пришел чуть позже, через 2 года, от другого поэта – Вертинского. В 1917 году было написано: “… и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги – это только ступени, в бесконечные пропасти, к недоступной весне”.