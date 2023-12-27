Рупор кремлевской пропаганды: Битва за Банги

Битва за Банги

Как мы узнали из предыдущей части о приключениях русского «Оркестра» в Центральной Африке, к 2020 году ситуация в ЦАР начала стремительно выравниваться в лучшую сторону. Правительство страны во главе с Фостен-Арканжем Туадера, сделав ставку на стабилизацию и модернизацию государства в сотрудничестве с Россией, смогло загасить вялотекущую гражданскую войну и начать постепенный разворот экономики и жизни в целом в сторону мирного развития. Обучение армейских подразделений FACA, которое с 2018 года проводили российские инструкторы из ЧВК «Вагнер», существенно повысило моральный дух центральноафриканских солдат и дало им ключевые навыки по защите страны от любых нападок извне. За первые два года работы центр в Беренго подготовил порядка 4 тысяч военнослужащих и около 500 сотрудников правоохранительных органов, которые в итоге вошли в состав элиты армии ЦАР.



Бойцы FACA. ФОТО: Сергей Чемеков @zCephei

С политической точки зрения, ситуация в ЦАР была стабилизирована усилиями правительства, однако сохраняла в себе ряд подводных камней. Принятие Хартумской декларации, подписанной представителями правительства страны и ключевых военизированных группировок при посредничестве главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, и последовавшие вслед за этим переговоры о мирном соглашении дали ЦАР надежду на завтрашний день. Значительная часть бывших боевиков сложила оружие, либо примкнула к армейским силам, а их лидеры вошли в состав нового единого правительства для того, чтобы представлять интересы тех кругов населения ЦАР, из которых они происходят. Вместе с тем, отдельная часть военизированных группировок страны оставалась нейтральной к происходившим в стране изменениям, а некоторые и вовсе приняли условия игры, надеясь в удобный для себя момент перехватить рычаги управления страной.

Кроме того, в страну после заключенного перемирия и провозглашённой властями ЦАР амнистии стали возвращаться представители политических сил, которые ранее уже находились во главе государства и жаждали продолжить борьбу – в том числе за руководящие позиции. Так, в декабре 2019 года после шести лет изгнания в Банги вернулся экс-президент Франсуа Бозизе – пришедший к власти в 2003 году в результате госпереворота и свергнутый также по итогам переворота в 2013 году. В те же дни в Банги также в связи с объявленной властями ЦАР амнистией вернулся непосредственный противник Бозизе Мишель Джотодия.

Оба бывших главы государства объявили, что не собираются сидеть на пенсии – а будут продолжать политическую карьеру. Тем более, что на следующий 2020 год в ЦАР были намечены выборы главы государства, и Бозизе с Джотодией планировали побороться за президентское кресло с Фостен-Арканжем Туадера. Сразу после возвращения Бозизе выступил с заявлением о намерении бороться за исключение Центральной Африки из санкционного списка ООН, чем создал основания для предположений о его возможном желании баллотироваться в президенты.



Франсуа Бозизе в 2007 году. ФОТО: wikimedia.org

Появление в стране двух бывших президентов, вернувшихся из изгнания и имевших связи с французскими политиками, особенно на фоне грядущих выборов, означало, что при любом исходе событий президентская кампания может сулить неплохие перспективы для Пятой республики. К этому моменту ЦАР разорвала дипломатические отношения с Францией – однако Париж стабильно продолжал вмешиваться в дела суверенной державы, все еще считая этот регион зоной своих геополитических и экономических интересов. Французские политики вели агрессивную кампанию, пытаясь давить на Банги за сотрудничество с Россией и за законную деятельность ЧВК «Вагнер» в стране. И выставление новых кандидатов на выборы президента ЦАР давало Франции незначительный шанс на изменение ситуации в стране в свою пользу.

Причем, как в случае победы Бозизе, так и в случае поражения – и на этот случай у кураторов будущего переворота был свой план.

На пороге ада

Начиная с 2020 года, в ЦАР начинают раз за разом происходить события, которые ясно давали понять, что кто-то намерен расшатать ситуацию в стране вплоть до разжигания нового витка гражданской войны. В январе 2020 года разгорелись межэтнические и межконфессиональные столкновения «Селеки» и «Антибалаки» в префектуре Верхнее Котто на востоке ЦАР. В частности, боевики двух группировок завязали бои за контроль над городом Бриа – центральным населенным пунктом префектуры, а также за алмазными шахтами, расположенными на всей территории Верхнего Котто. Всего за четыре дня боев в результате межобщинных столкновений погибли по меньшей мере 50 человек, и это – лишь поверхностная цифра, так как некоторые тела к моменту подсчета уже были захоронены семьями погибших.

Помимо «Селеки» и «Антибалаки» голову начинают поднимать и другие группировки, примкнувшие к мирным соглашениям, в особенности — «Союз за мир в Центральной Африке» (UPC), возглавляемый Али Дарассой, и «Возвращение, восстановление в правах и реабилитация» (3R) под предводительством Аббаса Сидики. 5 июня 2020 года главарь 3R Аббас Сидики объявил о приостановке участия в Хартумском соглашении и мобилизации своих сторонников в Буаре (префектура Нана-Мамбере) и в Бозуме (префектура Уам-Пенде). Нападениям группировки 3R подвергались как местные жители, так и отряды FACA и МИНУСКА, причем миротворческий контингент ООН из других стран зачастую показывал низкую эффективность. Так, в ходе атаки 3R 9 июня в населенном пункте Пуголь на базу МИНУСКА, нападающим удалось захватить оружие миротворцев. Через месяц, 9 июля, группировка 3R объявила о прекращении нападений на мирное население и готовности вернуться к соблюдению мирного соглашения. Этому предшествовало заявление об объединении группировок Аббаса Сидики и Али Дарассы, а также слухи о ликвидации лидера 3R.

Параллельно с осени 2019 года в приграничных с Чадом районах ЦАР стали появляться неустановленные лица, в которых признали чадских наемников, а также бывших боевиков радикальных исламистских группировок из Судана и Ливии. К тому моменту Чад становился фактической базой для создания новых группировок на деньги от США и Франции, при этом правительство страны и ее президент Идрис Деби смотрят на деятельность западных нанимателей сквозь пальцы. В качестве оплаты боевикам из Чада и Судана были обещаны как наличные средства, так и часть награбленного имущества, включая скот. Свои интересы в Чаде и в целом по Центральной Африке продвигает и крупный капитал, заинтересованный в разжигании хаоса в свою пользу – так, в 2019 году СМИ сообщали, что монополию на добычу нефти в регионе получила компания Exxon Mobil, и на ее средства в Чаде формируются отряды наемников для захвата и удержания ключевых месторождений в ЦАР.

Свою игру начинает и экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе: в конце марта и начале апреля 2020 года несколько человек, связанных с бывшим главой страны, были арестованы по подозрению в организации государственного переворота. В начале июня появилась информация, что Бозизе вместе с экс-председателем Национальной Ассамблеи ЦАР Каримом Мекассуа провел тайную встречу с президентом Конго Дени Сассу Нгессо – на которой, судя по всему, бывшие руководители страны предложили конголезскому лидеру часть природных ресурсов ЦАР в случае поддержки Бозизе.



Инструкторы ЧВК "Вагнер". ФОТО: Сергей Чемеков @zCephei

На этом фоне все чаще раздаются голоса о том, что западные игроки попытаются поспособствовать свержению власти в ЦАР. В феврале 2020 года посол РФ в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко сообщил, что в стране остаются районы, где сохраняется напряженная обстановка и где происходят столкновения между вооруженными группировками. А уже в июле 2020 года группа экспертов ООН по Центральноафриканской Республике предоставила доклад о ситуации в ЦАР, в котором рассказала о повышении активности антиправительственных сил в преддверии президентских и парламентских выборов. В том же докладе эксперты ООН черным по белому сообщают: антиправительственные силы в ЦАР готовят действия, которые будут направлены на срыв подготовки к выборам или на возможное силовое свержение легитимной власти.

Прения сторон

С наступлением осени, когда началась предвыборная кампания в ЦАР, ситуация в стране начала вызывать озабоченность и со стороны России. В июле кандидатом в президенты от партии Kwa Na Kwa («Работа, только работа») был избран Франсуа Бозизе. А уже 27 октября в МИД РФ отметили попытки оппозиционных формирований раскачать ситуацию в ЦАР перед выборами. Когда до проведения выборов в ЦАР оставалось немногим менее трех месяцев, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что Россия может направить дополнительных военных инструкторов в ЦАР «в случае, если возникнет необходимость».



Инструкторы ЧВК "Вагнер" сопровождают автомобиль президента ЦАР. ФОТО: GREY ZONE @grey_zone

3 ноября Фостен-Арканж Туадера подал документы для участия в выборах главы государства. Однако если Конституционный суд ЦАР сразу принял к рассмотрению заявку Туадера и двух кандидатов от оппозиции – бывших премьеров ЦАР Ансьета Дологеле и Мартина Зигеле – то в случае с пакетом документов Бозизе вышла серьезная нестыковка. Дело в том, что с 2014 года экс-президент ЦАР находился под санкциями со стороны США, которые в июле 2020 года были продлены. По мнению Белого дома, Бозизе и его сторонники были причастны к насилию и нарушению прав человека – и Конституционный суд ЦАР не мог допустить к выборам человека, против которого выдвинуты столь серьезные обвинения, без проведения судебного разбирательства, которое либо докажет вину экс-лидера страны, либо полностью его оправдает.

В этих условиях выглядит еще более подозрительной потасовка, которая произошла между президентской гвардией ЦАР и охраной Бозизе на похоронах жены Жан-Пьера Бокассы – сына низложенного императора ЦАР. Тогда в ходе досмотра гвардейцы обнаружили и изъяли из автомобиля Бозизе три автомата АК-47 вместе с укомплектованными магазинами. В ответ бывший президент обвинил президентскую гвардию в нападении и потребовал вернуть оружие – а заодно пообещал, что, если его не допустят до выборов из-за наложенных на него санкций, он может «перейти от позиции политического лидера к позиции военного лидера». Что означало — ни много ни мало — угрозу военного переворота и вооруженного восстания.

Однако Конституционный суд ЦАР не поддался на угрозы и шантаж со стороны бывшего президента ЦАР. 3 декабря 2020 года судьи отказали Франсуа Бозизе в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах. В ответ Бозизе как ни в чем не бывало продолжил свою избирательную кампанию, проводя массовые встречи со своими сторонниками – но, на всякий случай, покинул Банги и уехал в город Боссангоа, центр наиболее населенной префектуры Оуам. Куда со всех уголков ЦАР стали стекаться оппозиционеры и лидеры вооруженных групп

С этого момента стало понятно, что Бозизе и его кураторы сделали ставку на «план Б» – попытку вооруженного переворота и захвата власти в ЦАР. Пока вся страна готовилась к мирному процессу выборов, боевики собирали силы и готовились сорвать президентскую кампанию в стране – с соответствующими преференциями для всех заинтересованных стран, кто мог бы помочь восстанию.

Огонь по штабам

Первые столкновения в Центральноафриканской Республике, которые ознаменовали начало большого кризиса, начались 14-15 декабря 2020. В эти дни передовые отряды боевиков совершили нападения на предвыборные штабы в населенных пунктах Кага-Бандоро (префектура Нана-Гребизи) и Маркунда (префектура Уам) и на позиции правительственной армии в разных районах страны. В частности, боевики ненадолго заняли населенный пункт Нандобо (префектура Мамбере-Кадеи), вынудив его жителей покинуть свои дома.

Продвижение боевиков к столице ЦАР.

Уже 19 декабря боевики провозгласили создание нового альянса, получившего наименование «Коалиция патриотов за перемены» (Coalition des patriotes pour le changement, CPC). В нее вошли как исламистские группировки, ранее входившие в союз «Селека», так и их естественные противники из христианского объединения «Антибалака». В заявлении новой коалиции боевики призывают другие банды к вступлению фактически призывают к срыву всей президентской гонки в ЦАР. На следующий день около 1000 боевиков «Коалиции» на 300 мотоциклах и 14 грузовиках захватили административный центр префектуры Лобай – город Мбайки, находящийся в непосредственной близости от Банги. Вместе с тем, только по предварительным данным, к столице ЦАР с севера и северо-запада начали продвигаться по меньшей мере 9 тысяч боевиков.

Пока боевики рвались к Банги, в столице меж тем разворачивались другие события. Правительство ЦАР обвинило Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота и обратилось к своим союзникам с просьбой об оказании военной помощи. Как отмечалось в заявлении правительства ЦАР, «в целях обеспечения избирательного процесса, в рамках двустороннего сотрудничества» был сделан призыв о поддержке со стороны дружественных и братских стран – Республики Руанда и Российской Федерации. Союзники положительно откликнулись и «приняли меры для оказания эффективной поддержки, прибывшей сегодня на территорию Республики». При этом, как подчеркнул спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, Россия не отправляла в ЦАР кадровых военнослужащих:

«Военных мы не посылаем, мы же соблюдаем все требования, которые закреплены в резолюциях ООН», — отметил дипломат, при этом отметив, что в ЦАР находятся российские инструкторы, которые работают «по согласованию, по просьбе легитимных властей» республики.



Прибытие Ил-76 с подкреплением из состава ЧВК "Вагнер" в Банги. ФОТО: GREY ZONE @grey_zone

Разгадка ребуса об оказании помощи без участия российских военнослужащих оказалась проста: 20 декабря в Банги приземлился самолет Ил-76, на котором в ЦАР было переброшено подкрепление из состава ЧВК «Вагнер» — до нескольких сотен бойцов штурмовых подразделений. В последующие дни информация о переброске новых «инструкторов» подтвердилась: 22 декабря в МИД России сообщили, что Россия направила в Центральноафриканскую Республику дополнительно 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии для «оказания содействия» в укреплении обороноспособности ЦАР и в ответ на просьбу ее руководства.

Штурмовикам, примкнувшим к уже работающим в ЦАР инструкторам из состава ЧВК «Вагнер», было поручено сопровождать армейские подразделения FACA и курировать ведение операций против боевиков «Коалиции». Имелись указания и на «случай крайней необходимости» — бойцам штурмовых отрядов указывалось не вступать в прямой контакт намеренно, однако, если бы солдаты FACA не смогли сдержать натиск боевиков, «вагнеровцы» должны были поддержать центральноафриканских солдат в боестолкновениях.

«300 инструкторов, 300 спартанцев, которые в декабре 2020 года, не щадя своих жизней, защитили народ ЦАР от террористов, в подготовке которых, как указывают различные документы, участвовали сотрудники французского военного ведомства», — так охарактеризовал бойцов, прибывших в Банги в судьбоносный час, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Выборы

Поняв, что первичный натиск на столицу ЦАР не удастся, боевики «Коалиции» объявили 23 декабря о временном прекращении огня – с тем, чтобы стянуть все имеющиеся силы к городу и затянуть кольцо блокады вокруг Банги. Намерения боевиков были ясны как день: силы «Коалиции» активно давили на правительство ЦАР с тем, чтобы отменить проведение президентских выборов. Однако, заручившись поддержкой инструкторов из ЧВК «Вагнер», которые вместе с солдатами из FACA патрулировали подъезды к столице, правительство ЦАР приняло единственно верное решение – выборы необходимо провести строго в отведенный срок 27 декабря 2020 года, несмотря на давление извне.



FACA совместно с ЧВК "Вагнер" патрулирует улицы Банги. ФОТО: GREY ZONE @grey_zone

Перемирие продлилось всего сутки. Уже 25 декабря банды радикалов продолжили боевые действия против правительственных сил ЦАР и придерживающихся нейтралитета фракций боевиков. К этому моменту к силам «Коалиции» примкнули наемники из Камеруна и Чада: за пару дней до этого боевики взяли под свой контроль города Белоко и Кантонье на границе с Камеруном и впустили в страну несколько десятков головорезов. Судя по всему, наемники рассчитывали не только на оплату своих услуг от французских покровителей – но и на значительные трофеи после штурма Банги. От действий боевиков существенно пострадали местные жители: по данным Миссии ООН по стабилизации ситуации в ЦАР, за неделю боев вокруг Банги порядка 55 тысяч жителей республики были вынуждены покинуть свои дома на фоне военного обострения в стране.



FACA совместно с ЧВК "Вагнер" патрулирует улицы Банги. ФОТО: Anadolu Agency.

Несмотря на давление извне и попытки боевиков атаковать приграничные города, 27 декабря в ЦАР все же состоялись выборы главы государства. По мнению присутствовавших на выборах наблюдателей, а также Национальной избирательной комиссии ЦАР (ANE), голосование было полностью легитимным. Несмотря на усилия вооруженных группировок сорвать избирательный процесс, вооруженным силам страны и российским инструкторам удалось обеспечить безопасность на выборах.

«Я должен сказать, я был удивлен, как мирно все прошло. У меня была возможность посетить три города, плюс столицу Банги. Так что я был в Берберати, Бабуа и Мбаики: посетил несколько учреждений, куда приходили люди голосовать. Все было так тихо, мирно, я даже скажу — демократично», — заявил присутствовавший на выборах в качестве наблюдателя журналист Миленко Недельковский.

Нужно отметить, что в организации выборов российская миссия принимала самое непосредственное участие. Инструкторы из ЧВК «Вагнер» помогали армии следить за порядком, обеспечивали доставку выборных материалов в регионы.



FACA совместно с ЧВК "Вагнер" патрулирует улицы Банги. ФОТО: Anadolu Agency.

Итоги выборов был подведены к новогодним праздникам: 31 декабря 2020 года Национальная избирательная комиссия ЦАР сообщила, что по первым подсчетам голосов наблюдается уверенная победа действующего президента Фостен-Арканжа Туадера. Но этого объявления ждали также и боевики «Коалиции патриотов за перемены»: когда стало очевидно, что планы «законного» прихода к власти у восставших пошли прахом, главари боевиков получили команду – идти колонной на Банги.

Новогодний штурм

В ночь на 1 января 2021 года, пока избирательные комиссии подсчитывали бюллетени, а граждане ЦАР встречали Новый год, боевики предприняли попытку наступления на позиции правительственных войск на линии соприкосновения вокруг Банги. Как сообщал военный корреспондент Сергей Чемеков, находившийся в тот момент в Банги вместе с военкором Кириллом Романовским, атака была отражена – за новогоднюю ночь боевики потеряли свыше 500 человек убитыми и ранеными. При этом, в отражении атаки принимали участие российские специалисты: помимо помощи в выстраивании обороны правительственных сил ЦАР, инструкторам из «Вагнера» удалось остановить наступление боевиков на столицу и тем самым закрепить достижения ЦАР на пути стабилизации политического процесса.



Кадры из репортажа Сергея Чемекова и Кирилла Романовского. ФОТО: Федеральное агентство новостей

Сергей Чемеков:

«Непонятно с чего боевики решили, что в новогоднюю ночь российские инструкторы не будут сопровождать армейские подразделения на позициях. Наверное, какому-то умнику пришло в голову, что российские Ваньки будут праздновать, забыв о службе. Для них это стало серьезной неожиданностью. Ну и наступали они одной огромной толпой по одному направлению, даже не попытавшись как-то скрываться. В конечном счете российские инструкторы помогли военнослужащим ЦАР организовать грамотную оборону. Боевикам было нанесено сокрушительное поражение».

Вместе с тем, боевики не утратили наступательного потенциала и продолжили нападения на блокпосты и военные части солдат FACA, пытаясь выдавить правительственные силы из занимаемых районов. В частности, одним из наиболее опасных участков боестолкновений стал район между населенными пунктами Боали и Бесембеле: на этом отрезке линии соприкосновения боевики «Коалиции» выбрали тактику партизанской войны с засадами и вылазками на территорию, занимаемую правительственными силами. Это привело к тому, что зону боевых действий покинуло практически все гражданское население, за исключением нескольких граждански семей – по их воспоминаниям, помогли им выжить российские инструкторы, которые оказали мирным гражданам необходимую медицинскую помощь.

Но одной партизанщины боевикам было мало – им требовалось взять штурмом Банги, а для этого нужно было снова бросаться на прорыв к столице ЦАР. 13 января отряды «Коалиции» попытались снова ворваться в Банги, атаковав город сразу с трех направлений — сперва в районах PK11 и PK12, а затем и PK9. Примерно в 06:00 по местному времени бандиты, разбившись на несколько групп, попытались взять столицу. Вторили продвижению боевиков франкоязычные ресурсы ЦАР, которые утверждали, что «Коалиция патриотов за перемены» якобы начала полномасштабное наступление на Банги. Бой за предместья столицы ЦАР продолжался без малого два часа – первый удар боевиков приняли на себя военнослужащие, охраняющие подходы к городу, после чего бойцы запросили подкрепление из состава FACA.



Бойцы FACA, отражавшие наступление боевиков. ФОТО: Международный ФАН @riafan_everywhere

По словам Сергея Чемекова, боевики, судя по их тактике, планировали оттянуть правительственные силы на периферию Банги стрельбой на окраинах, после чего хотели предоставить оперативный простор для работы малых групп в самом городе. Однако вооруженные силы ЦАР, подготовленные российскими инструкторами, успешно отразили нападение и уничтожили боевиков, в числе которых находились и иностранные наемники – тогда, в частности, сообщалось об одном убитом наемнике из Руанды.

В ответ на новую атаку со стороны боевиков силы FACA и инструкторы из ЧВК «Вагнер» предприняли контрнаступление там, где боевики этого не ожидали – в окрестностях города Сибю. Ранее силы «Коалиции» попытались взять позиции армейцев в этом районе, однако подготовленные российскими специалистами бойцы пресекли нападение и заставили противника покинуть занятые позиции. 13 января 2021 год, пока боевики зализывали раны поле очередного провального броска на Банги, армия отбила у бандформирований отрезок трассы на Кага-Бандоро – в том числе участок между Сибю и Декоа, где в ночь с 30 на 31 июля 2018 года произошло убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

В результате успешного контрудара военнослужащие ЦАР при поддержке инструкторов из ЧВК «Вагнер» продвинулись на востоке до города Гримари, а на севере — в сторону одноименного населенного пункта Кага-Бандоро. Тем самым, к середине января боевики потеряли не только наступательный потенциал в двух попытках штурма Банги – но еще и потеряли около 70% префектуры Кемо, которая ранее находилась под плотным контролем со стороны бандформирований.

«Благодаря нашим бойцам у бандитов ничего не получилось. Мы приехали наградить их за храбрость и самоотдачу, за защиту страны и населения. Я также хочу поблагодарить наших партнеров, помогающих нам создать демократическое общество. Наш партнер Российская Федерация помогает FACA в борьбе с бандитами», — заявил на вручении наград бойцам 6-го пехотного батальона FACA премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада.

Чрезвычайное положение

Отразив наступление боевиков «Коалиции патриотов за перемены» на Банги, правительство ЦАР во главе с Фостен-Арканжем Туадера принимает решительные меры, чтобы остановить разгул бандитизма в стране. 22 января президент ЦАР ввел на всей территории страны чрезвычайное положение сроком на 15 дней: как сообщил пресс-секретарь главы государства Альберт Ялоке Мокпем, режим ЧП введен, чтобы позволить правительству и армии завершить операцию против боевиков.

«После нападений, которые мы пережили 13 января, было объявлено чрезвычайное положение, чтобы позволить службам обороны, безопасности, полиции и жандармерии производить аресты в рамках расследований в чрезвычайных ситуациях, не запрашивая разрешения у государственного прокурора, — заявил Мокпем. — Если через несколько часов возникнет необходимость освободить человека, это будет сделано».



Вручение наград бойцам FACA после отражения атаки на Банги. ФОТО: Международный ФАН @riafan_everywhere

На этом месте внимательные читатели могут спросить – а что делали в ходе боев за Банги миротворцы из состава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА)? К сожалению, миротворцы никак не смогли предотвратить нападения боевиков на столицу ЦАР, более того – стабильно несли потери во время боев с силами «Коалиции». Так, в ходе попытки прорыва в Банги 13 января боевики атаковали группу миротворцев ООН, убив двоих военнослужащих из Бурунди. 18 января в 17 км от города Бангасу (префектура Мбому) на юге ЦАР силы «Коалиции» атаковали колонну миротворцев, в результате чего погибли двое военнослужащих из Габона и Марокко, участвовавших в миссии ООН. За все время боев декабря 2020 – января 2021 года МИНУСКА потеряла не менее 7 военнослужащих, и даже попытки установить патрулирование силами миротворцев вокруг Бангасу не привели к желаемым результатам, отмечает африканист Артем Блинов.

Артем Блинов:

«Важно отметить, что штурм Банги стал переломным моментом не только в судьбе ЦАР, но в и положении миротворцев ООН. Предшествующие событиям годы уже заставили центральноафриканцев задуматься, а нужно ли им вообще присутствие контингента ООН? Конфликт в столице обнажил многолетние проблемы МИНУСКА и не оставил никаких недомолвок. Миротворцы ООН оказались бесполезным формированием, которое не имело ни инструментов, ни воли для помощи республике. С их безмолвного согласия в стране происходили ужасные вещи. Нападения происходили в считанных километрах, а иногда и метрах от баз «голубых касок». Проблемы мирного населения игнорировались, а сами миротворцы занимались привычным для себя делом — личным обогащением. Более того, местные СМИ не раз говорили о том, что боевики CPC могли готовить нападение на столицу именно по оперативным данным, полученным при посредничестве МИНУСКА, и пользовались оружием, полученным от «голубых касок». Так что в конфликт можно смело записывать еще одного участника — МИНУСКА. Только сотрудничество с боевиками вопреки ожиданиям миротворцев не дало им стопроцентных гарантий безопасности. В один прекрасный момент они сами попали под прицел радикалов и не единожды огребали от своих дружков-боевиков».



Типичный миротворец МИНУСКА.

Зато правительственная армия ЦАР, которая действовала совместно с инструкторами из ЧВК «Вагнер», могла предоставить более оптимистичные новости. Так, 21 января бойцы FACA при поддержке российских специалистов смогли уничтожить большую группу наемников из Чада, которая удерживала под своим контролем населенный пункт Бондокпо к югу от Банги. В результате успешной атаки армия ЦАР ликвидировала свыше 50 чадских наемников, а выжившие после штурма боевики сбежали на север республики, бросив в своей штаб-квартире в Бондокпо снаряжение, оружие и мотоциклы – а также документы и знаки различия армии Чада. А уже 26 января вооруженные силы ЦАР при поддержке инструкторов из ЧВК «Вагнер» восстановили контроль над территорией города Боали, расположенного в 80 километрах от столицы – уничтожив более 40 боевиков и нескольких наемников из Чада и Судана.

Вместе с тем, фактор Чада начал играть все большее влияние в конфликте в Центральноафриканской Республике. В ночь с 4 на 5 февраля по приказу президента Чада Идриса Деби на север ЦАР были переброшены армейские подразделения. В СМИ стала появляться информация о том, что армия Чада готовит по заказу своих кураторов из Франции наемников для переброски их в ЦАР – причем, вся подготовка ведется на французской военной базе, фотографии с которой утекли в Сеть. Наконец, в том же феврале 2021 года профранцузские ресурсы сообщили о том, что в Чад прибыл сам беглый экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе – надеясь встретиться с Деби и получить пополнение парка вооружений и техники.



Бойцы FACA продвигаются по территории ЦАР. ФОТО: GREY ZONE @grey_zone

На фоне продвижения союзных сил и бегства боевиков из Бриа, жители Босангоа, долгое время поддерживавшие притязания Бозизе на власть, стали все больше критиковать действия боевиков «Коалиции». Еще большее раздражение жителей вызвало появление информации в СМИ о том, что опальный политик в сопровождении неизвестных «белых людей» уехал из Босангоа в направлении границы с Чадом – в город Маркунда. Наконец, уходившие с мест боевики не стеснялись устраивать напоследок грабежи в крупных городах, которые поддерживали на первых порах «Коалицию патриотов за перемены». Все это привело к тому, что 24 февраля Босангоа перешел под контроль правительственных сил и инструкторов ЧВК «Вагнер», а следом за ним был освобожден город Бозум, где армейцам сдались около 200 боевиков.



Инструкторы ЧВК "Вагнер" в ЦАР. ФОТО: GREY ZONE @grey_zone

К марту ситуация в ЦАР начала стабилизироваться. Боевики «Коалиции» были отброшены к границе с Чадом, а правительственная армия при поддержке российских специалистов стремительно продвигалась к следующему оплоту мятежников – к городу Берберати. 6 марта под контроль союзников перешел город Пауа, 8 марта – приграничный город Гамбула, 11-го числа пало сопротивление боевиков в городе Куанго, а уже 18 марта был освобожден Алиндао. Суммарно, к середине весны российские инструкторы помогли армии ЦАР освободить около 30 крупных городов и восстановить порядок и стабильность на большей части территории ЦАР.

Несмотря на то, что официальные каналы «Коалиции патриотов за перемены» говорили о том, что боевики по-прежнему готовы занять столицу и сделать Франсуа Бозизе официальным лидером страны (так, 10 марта Бозизе все же принял официально командование над боевиками), все их заявления казались хорошей миной при плохой игре. Все больше жителей оккупированных боевиками районов заявляли о своей приверженности правительству Фостен-Арканжа Туадера – и это приводило зачастую к кровавым последствиям: так, в приступе злобы радикалы сожгли несколько деревень к северу от Берберати и согнали часть людей на рудники, чтобы привести к покорности местное население. Но в ответ боевики получили только ненависть: жители окрестных сел начали активно фиксировать на камеры преступления сил «Коалиции», тем самым нанося ощутимые удары их репутации.

«Спасибо, Вагнер!»

К апрелю 2021 года обстановка в Центральноафриканской Республике заметно выровнялась и стабилизировалась. Основные силы боевиков «Коалиции патриотов за перемены» выдохлись и не могли продолжать свою экспансию. Фактически, к весне альянс боевиков распался на отдельные фракции: несмотря на то, что командование над боевиками принял лично Франсуа Бозизе, другие лидеры восстания имели свое представление о будущем их деятельности в ЦАР. Несмотря на то, что под контролем боевиков остались некоторые приграничные районы страны, формально на ситуацию они повлиять уже никак не могли.



Жители ЦАР благодарят русских специалистов. ФОТО: GREY ZONE @grey_zone

А тем временем в Банги жители праздновали победу над боевиками и готовились к новому этапу в жизни страны. 30 марта 2021 года, спустя три месяца после выборов и битвы за Банги, Фостен-Арканж Туадера принес присягу и снова заступил на пост президента ЦАР. Прибывшие на церемонию инаугурации ведущие политические деятели африканских стран увидели, что страна выстояла перед угрозой нового военного переворота и продолжения хаоса в стране. И помогли Банги выстоять в этой военной буре российские инструкторы из загадочной «Группы Вагнера» – которая тут же получила огромную популярность во всех странах Центральной Африки. Во всех уголках Африки люди, отчаявшиеся на фоне разрухи, засилья террористических группировок и отрядов западных неоколониальных армий, начали обращать внимание на опыт «музыкантов» из далекой России – и просить их о помощи.



Жители ЦАР благодарят русских специалистов.ФОТО: GREY ZONE @grey_zone

https://boosty.to/astramilitarum/posts/e0a3a543-8437-45a6-b22a-8a0e99002713 – цинк

Я бы еще добавил, что успехи в ЦАР проложили дорогу к развалу французской колониальной империи и отпадению от нее Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

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