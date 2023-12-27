Мнение: Жизнь в России после двух лет санкций, для кого говорит Путин и канал Руксперта в Телеграме

1. Спустя два года сокрушительных санкций Запада большинство населения России так и не почувствовало значимых перемен к худшему. США хотели повторить свой успех Холодной Войны, в ходе которой они победили СССР экономически, без единого выстрела. Оказалось, однако, что капиталистическая экономика России настолько прочна, что от санкций больше пострадал Евросоюз, чем Россия. Блогер Хорошая Саша пишет по этому поводу в комментариях (ссылка):



Итак, прошло почти 2 года с момента начала СВО. И вот что: как-то так сложилось, что машину, дорогого и прожорливого американца, пришлось продать. Слишком дорого стало его содержание. Пересели на китайца. И (о, чудо!) он так же ездит, так же присутствует подогрев сидений, обдув ветрового стекла, климат-контроль, АБС, парктроники, роскошная медиасистема, только все это в 5 раз дешевле.

Касательно еды: что-то подешевело, что-то подорожало, на консервированных ежей ни я, ни моя семья, ни кто-то из знакомых не пересел.

Да, я по-прежнему пользуюсь айфоном, и он по-прежнему есть на полках магазинов. Если что-то случится, со спокойной душой куплю Хуавей или что там ещё предоставляют китайцы. Своих телефонов у нас так и не появилось (и не появится в ближайшие 10 лет по объективным причинам), но мне куда важнее другие вещи отечественного производства, которые спокойно производятся внутри страны.

Так что [промахнулись] западники знатно. Без айфонов мы сможем жить. А вот как они, в случае чего, будут жить без ресурсов – большой вопрос, ответ на который мы получаем сейчас из Европы. Господину Шольцу по-прежнему все кажется смешным?

2. Кримсональтер провёл на своём закрытом проекте побочный ликбез по выступлениям нашего президента. Цитирую (ссылка):



Начнём с методологического замечания, которое обычно не упоминается в комментариях по поводу прямых линий и пресс-конференций Путина (это обычно два разных события). Нужно понимать, что у господина Путина есть очень чёткая сегментация публичной коммуникации — то есть он говорит с конкретными аудиториями на темы, которые их интересуют, на языке, который эти аудитории понимают и (самое главное) на том уровне понимания, на который эти самые аудитории способны. На практике этот очень здравый принцип имеет очень конкретное последствие: пресс-конференции Путина изначально сделаны в формате и в тематике, которые доступны для мозга типичного мейнстримного (в том числе регионального) журналиста — и это накладывает колоссальные ограничения на то, что и как можно сказать или объяснить в рамках такого медийного события. “Прямая линия” с Путиным — то же самое, то есть и формат и тематика адаптирована под уровень понимания (и круг вопросов), которые волнуют даже не среднестатистического (или медианного) избирателя, а под уровень понимания “топ 80%” (или около того) — то есть чтобы мессседж дошёл и шоу было интересным для МАКСИМАЛЬНО широкого круга рядовых потребителей контента. Соответственно, в ежегодном цикле президентских коммуникаций (который выстраивался годами и сделан очень продуманным образом) существуют несколько форматов для разных аудиторий:



1. Послание Федеральному Собранию — это для чиновников (и частично силовиков) на языке чиновников и на темы, которые их волнуют.



2. Выступление на “Россия Зовёт!” — для бизнеса, финансового сектора, внешних инвесторов в российскую экономику



3. Валдай — внешняя аудитория, дипломаты, экспертное сообщество (российское и международное) по “международке”



4. Большая пресс-конференция — для журналистов



5. Прямая линия — для “ширнармас”



В этом смысле форматы номер 4 и 5 — иногда напарываются на ограничения, которые соответствуют известному анекдоту про “почему не надо играть в шахматы с голубем”, несмотря на то, что Путин — великолепный коммуникатор и всегда выкладывается на полную катушку. Именно поэтому очень многие профессиональные чиновники (кроме тех, кому, если что, надо будет срочно “разгребать” какие-то региональные кризисы по вопросам трудящихся), а также условные фэмили офисы и “киты” финансового мира — не очень сильно обращают внимание на эти форматы: они — не целевая аудитория и ничего по-настоящему программного (и с серьёзными объяснениями логики решений) в таких форматах президент (за редчайшим исключением) не предлагает. Из-за этого же феномена наблюдается очень мощное несовпадение между тем, как реагировали на выступление Путина финансовые рынки (их интересовала ставка ЦБ и комментарии Набиуллионой в бесконечной большей степени) и мини-вакханалией, которая творилась в инфополе и особенно в околополитических тг-каналах.

Дежурно напомню, что если вы любите читать новости, то самый лучший новостной блог или канал — это сайт Кремлин.ру с прямой речью нашего президента. Нет никакого смысла читать выжимки, пересказы и толкования, если вы до того не прочли оригинал.

Напоминаю также, что на Руксперте есть список важнейших речей Владимира Путина со ссылками на них.

3. Согласно многочисленным просьбам читателей, канал нашего проекта Руксперт открылся в Телеграме. Подписаться можно вот здесь.