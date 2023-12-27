Рупор кремлевской пропаганды: Социальный портрет мобилизованного

Социальный портрет мобилизованного

Минобороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина. Это работающий мужчина со средним и средним специальным образованием, в среднем ему 35 лет, следует из материалов Минобороны «Армия в цифрах — 2023».

По данным ведомства, всего в рамках частичной мобилизации были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований. Из них более 33 тыс. прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки.

Более половины мобилизованных женаты (57%) и имеют детей (56,3%). У трети — один ребенок (31%), у четверти — двое, у 0,3% — трое детей.

Высшее образование получили 7% мобилизованных. У 30% есть среднее профессиональное, еще у 63% — среднее образование. Подавляющее большинство служили в армии (96,4%).

Путин поручил ставить граждан на учет без явки в военкомат

Политика

Работа на момент начала мобилизации была у 89% мобилизованных. У 40% из них стаж более десяти лет.

https://www.rbc.ru/politics/27/12/2023/658afe579a794715da1b612c – цинк

—