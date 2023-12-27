 

Рупор кремлевской пропаганды: Социальный портрет мобилизованного

27.12.2023, 20:50, Разное
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Социальный портрет мобилизованного

Минобороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина. Это работающий мужчина со средним и средним специальным образованием, в среднем ему 35 лет, следует из материалов Минобороны «Армия в цифрах — 2023».

По данным ведомства, всего в рамках частичной мобилизации были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований. Из них более 33 тыс. прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки.

Более половины мобилизованных женаты (57%) и имеют детей (56,3%). У трети — один ребенок (31%), у четверти — двое, у 0,3% — трое детей.

Высшее образование получили 7% мобилизованных. У 30% есть среднее профессиональное, еще у 63% — среднее образование. Подавляющее большинство служили в армии (96,4%).

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Политика

Работа на момент начала мобилизации была у 89% мобилизованных. У 40% из них стаж более десяти лет.

https://www.rbc.ru/politics/27/12/2023/658afe579a794715da1b612c – цинк

Источник: Colonel Cassad


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