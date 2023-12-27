В ходе обыска виллы Ивлеевой найдены краденые иконы, детская порнография, наркотики, нацистская символика и схемы ухода от уплаты налогов

Полицейские и сотрудники Следственного комитета России в ходе обыска виллы блогера Анастасии Ивлеевой изъяли целый арсенал огнестрельного оружия, килограмм кокаина, завёрнутый в газету «Советская Россия», украденные из храмов православные иконы, сатанинские книги, пособие по изготовлению самодельных взрывных устройств и десятки других запрещённых законодательством предметов.

«Сигналы о противоправной деятельности гражданки Ивлеевой к нам поступали давно, но нам требовалось время, чтобы собрать доказательную базу. Изначально у нас были сведения, что она торгует наркотиками и оружием, эти данные подтвердились полностью», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказал журналистам один из понятых, обнаруженные в ходе обыска предметы ввергли в шок даже бывалых сотрудников.

«Прямо при входе на виллу висел портрет Адольфа Гитлера, а в каждой комнате на потолке была выточена свастика. В подвале мы обнаружили целый архив детской порнографии, преимущественно, экстремистского ЛГБТ характера. На чердаке было найдено более ста икон, украденных в православных храмах и подготовленых к отправке за границу», – рассказал «Комсомольской правде» мужчина.

Также в резиденции обнаружено более 50 единиц огнестрельного оружия, в том числе произведённого в Третьем Рейхе, почти 2 кг наркотических средств и схемы уклонения от уплаты налогов.

«Особо хотела бы обратить внимание на изъятые распечатки запрещённой веб-страницы «Как не платить налоги». Всё это позволяет сделать вывод, что Ивлеева руководила крупнейшей в нашей стране организованной преступной группой, а вся её так называемая блогерская и журналистская деятельность — это не более чем прикрытие», – заявила официальный представитель СК России.

В настоящий момент против Анастасии Ивлеевой возбуждено сразу 12 уголовных дел, в том числе 3 по статьям, предусматривающим аннулирование загранпаспорта и пожизненное лишение свободы.

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