Мнение: Китай душит США

1. Американские журналисты из Уолл-стрит Джорнэл полагают, что эра доминирования США на море проходит: Китай обходит США и по мощи подводного флота, и по многим ключевым военно-морским технологиям. Руслан Карманов пишет (ссылка):



WSJ публикует крамольную, если вдуматься, статью про то, что Китай так прокачался по технологиям, что шапкозакидательство в плане морской доминации США уже немного неуместно.

Крамольность в том, что если сложить все перечисленные в тексте тезисы, то возникает простой вопрос – а что вообще США планируют на море-то делать в плане конфликта с КНР?

Китай, получается, впереди всех по морским дронам, терагерцовыми сканерами с орбиты видит американские подлодки, плюс свои подлодки делает практически незаметными для устаревших средств обнаружения, стоящих на вооружении у США.

ОК, парни, а зачем тогда AUKUS городили? Вы на Австралию повесили обязательство потратить треть триллиона баксов, чтобы к 2040 году иметь флот атомных подлодок, и типа таким образом давить Китай в Южно-Китайском море и проливах у Сингапура. Получается, что проект уже устарел, к 2040 году этих ваших монстров неповоротливых Китай будет чпокать дронами подводными копеечными как в тире, в режиме реального времени видя, где каждая подлодка находится.

О какой морской блокаде КНР вообще речь тогда идёт, при таком отставании от них по технологиям?

2. Китай официально, не скрываясь, начал технологически душить западные экономики, которые ранее сделали ставку на «зелёную энергетику» и «зелёный транспорт», то есть на электромобили и ветряки. Однако производство всей этой «зелёной» техники критически зависит от поставок их Китая, который намеревается на этом как следует заработать, одновременно с этим укрепив своё лидерство на рынке (ссылка):



Китай из соображений национальной безопасности ввел запрет на экспорт технологии по изготовлению редкоземельных магнитов и по обработке редкоземельных металлов, пишет Reuters.

Страна по разным оценкам контролирует от 60 до 85 процентов глобального рынка редкоземельных металлов, применяемых для изготовления магнитов, которые используются в электромобилях, ветряных турбинах и электронике. По данным журналистов, к уже действующим мерам с 21 декабря добавили запрет на технологию извлечения и разделения критически важных материалов.

В 2023 году страна значительно ужесточила правила экспорта некоторых металлов в рамках ведущейся с Западом так называемой войны чипов. В частности, с 1 августа был ограничен экспорт галлия и германия, используемых в том числе для производства чипов. До этого, в октябре 2022 года США сами ввели ограничения поставок высокотехнологичных компонентов в страну.

По мнению некоторых экспертов, озвученное сейчас решение «формализует то, что все знали». Пекин уже много лет препятствует поставкам за рубеж технологий редкоземельных металлов…

Западу неприятно — мало того, что зеленобесие разрушает экономики стран Запада, так ещё и доход от продажи зелёного мерча типа электромобилей уходит теперь в Китай. Можно, конечно, объявить Китаю торговую войну, однако шансов победить в этой войне у Запада на этот раз, кажется, не очень много.

3. Несмотря на усилия США и лично Илона Маска с его Гигафабриками, 75% мирового производства электрических батарей приходится на Китай (ссылка):

Батарея – это ключевая и самая дорогая часть электромобиля. Соответственно, западные зелёные, которые продолжают агитировать за электротранспорт, работают добровольными пиарщиками китайской промышленности.

Лично я полагаю, что нам в России электромобили не нужны, нам выгоднее перевести автотранспорт на метан, а 10 процентов автомобилей оставить бензиновыми или дизельными, для разнообразия и для удовлетворения специфических потребностей некоторых владельцев.