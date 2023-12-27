Мнение: Из засады?

К Анастасии Ивлеевой нагрянула налоговая полиция. Заподозрив девушку в том, что аффилированные с нею юридические лица могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения.

РБК написал: контрольные мероприятия прошли в отношении индивидуального предпринимателя Анастасии Узенюк (настоящая фамилия Ивлеевой): «Налоговики выяснили, что предприниматель отчитывается по упрощенной налоговой системе».

В налоговой выяснили, что в 2020 году девушка учредила компанию ООО «Ивлеева Продакшн», которая также применяет упрощенную схему налогообложения. С 2020 по 2022 год сумма неуплаченного налога может составлять более 130 млн руб.

Мне как простому блогеру интересно, а где раньше была налоговая? В засаде сидела? И если бы не шумиха по поводу вечеринки, организованной Ивлеевой, так бы и продолжала сидеть в засаде?

Дурно пахнущая история стала пахнуть еще более скверно.

Фотография отсюда

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