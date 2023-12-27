Ученые составили ТОП-9 самых интригующих загадок планеты Земля

Специалисты со всего мира рассказали о наиболее интригующих загадках о нашей планете, интересующих людей из года в год. В преддверии Нового года человечество переосмысливает, сколько же на самом деле существует видов на Земле, информирует The Guardian. По оценкам некоторых ученых, их может быть от 3 до 100 млн.

Также исследователи по-прежнему пытаются познать тайны кембрийского взрыва. Загадкой остаются микроорганизмы в почве, которые влияют на рост растений. Помимо этого, специалистов интересуют разнообразие видов растений в тропических лесах.

Еще одной загадкой остается влияние животных на экосистемы. Климатологи пытаются понять, может ли когда-то остановиться Гольфстрим, и как это повлияет на погоду. Других специалистов интересуют правила животного и растительного мира. Также никто не может сказать, какова вместимость планеты Земля, и смогут ли различные виды адаптироваться под перемены климата.