 

Премьер-министр Саксонии – Украине нужно смириться с возможностью территориальных потерь

27.12.2023, 19:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Киеву необходимо смириться с мыслью, что в случае заключения перемирия с Москвой ему придётся временно отказаться от части своих территорий, считает премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмар. Полноценного же урегулирования конфликта получится добиться уже только со временем. Немецкий политик также призвал Берлин уделять меньше внимания поставкам вооружения и больше — попыткам дипломатического разрешения кризиса.


AP

Украинским властям стоит смириться с мыслью, что в случае заключения перемирия с Россией им придётся понести территориальные потери, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмар. «Может сложиться такая ситуация, что в случае перемирия Украине пока что придётся смириться с тем, что ряд территорий Украины будут для неё временно недоступны», —передаёт его слова Der Spiegel. Окончательного же урегулирования, по его словам, как и в случае с другими масштабными конфликтами, получится добиться уже только со временем.

Немецкий политик также упрекнул Берлин в том, что он занимается исключительно поставкой Киеву вооружения и не запускает никаких дипломатических инициатив: «Американцы тут нас опередили. Они поняли, что в боевых действиях так не победить». «Россия — наш сосед, — напомнил Кречмар. — Представление о том, что Россию нужно ослабить в военном, политическом и экономическом плане, чтобы она больше не была для нас опасной, — это позиция, пришедшая из XIX века. Она только создаёт основу для новых конфликтов».

Ранее Кречмар не раз выступал за мирное урегулирование российско-украинского конфликта и призывал его «заморозить». К тому же он с самого начала боевых действий критикует поставки Киеву западного вооружения и нежелание ЕС и США вести с Москвой диалог.

 

 

 


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