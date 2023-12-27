Рупор кремлевской пропаганды: Надо мобилизовать 40 000 000 и тогда Путин сдастся

Гауляйтер Ким призвал мобилизовать на войну все 40 000 000 украинцев. Так сказать программа максимум войны до последнего украинца. И вот тогда Путин сдастся.

1. На Украине уже давно нет 40 000 000 млн. украинцев.

2. С недавних пор на Украине нет и 30 000 000 украинцев.

3. Путин не сдастся.

4. Благодаря этим упырям умрет еще очень много украинцев.

И прицепом видео в тему.

Ну вот, уже некая мыслительная деятельность запустилась, начались поиски причин и следствий. Вот что новая мобилизация делает.

PS. На заглавной фотографии предлагается записывать на контракт в ВСУ 17-18 летних детдомовцев.

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