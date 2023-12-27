 

Учёные выяснили, что на Новый год сбываются только желания, загаданные до восьмого удара курантов

27.12.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно исследованию, проведённому в Институте альтернативной психологии и парапрактик РАН, на Новый год сбываются только те желания, которые были загаданы до восьмого удара курантов.

Как отметил один из авторов исследования, профессор Александр Белов, «восьмой удар курантов — это своего рода Рубикон, после которого все сознательные мысли человека уже не могут повлиять на события, происходящие в его жизни».

«Наши исследования показали, что люди, загадывающие желание после восьмого удара курантов, не только не достигают желаемого, но часто становятся участниками неприятных событий. Это связано с тем, что после восьмого удара курантов в голове человека происходит «переключение»: он уже не может сознательно контролировать свои мысли и поступки. В этот момент в работу включается так называемый «синдром Стендаля», когда человек начинает испытывать сильные эмоции, которые могут не только повлиять на его решения, но и привести к негативным последствиям», — пояснил профессор Белов.

Кроме того, по словам учёных, важно ещё и правильно сформулировать желание.

«Люди, которые недостаточно точно формулируют свои желания, чаще не достигают желаемого или получают обратное. Например, один из участников исследования загадал, что в новом году хочет стать миллионером. И действительно, к концу 1992 года он им стал, инфляция позволила», – отметил один из авторов научной работы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Пикси-боб с зачесом набок и бикси с челкой-занавеской: короткие стрижки для молодых девушек и женщин постарше в очках

27.12 / В Windows 11 найдена новая функция по сохранению приложений при переустановке ОС

27.12 / GizmoChina: наушники OnePlus Buds 3 получат матовый кейс и батарею на 44 часа

27.12 / Россия планирует запретить транзит птицы из США в Казахстан

27.12 / К россиянину, при переписи назвавшему себя пастафарианцем, на следующий день пришли искать наркотики

27.12 / Анастасия Ивлеева поблагодарила военкоров за популяризацию своего имени

27.12 / Amazon: спутники «Койпер» передали данные на скорости 100 гигабит в секунду

27.12 / Ясир Арафат объявился в Аргентине

27.12 / Япония готовит новый закон, обязывающий Apple разрешить сторонние магазины приложений

27.12 / Скандалы: В чем сила брать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика