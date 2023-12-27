Учёные выяснили, что на Новый год сбываются только желания, загаданные до восьмого удара курантов

Согласно исследованию, проведённому в Институте альтернативной психологии и парапрактик РАН, на Новый год сбываются только те желания, которые были загаданы до восьмого удара курантов.

Как отметил один из авторов исследования, профессор Александр Белов, «восьмой удар курантов — это своего рода Рубикон, после которого все сознательные мысли человека уже не могут повлиять на события, происходящие в его жизни».

«Наши исследования показали, что люди, загадывающие желание после восьмого удара курантов, не только не достигают желаемого, но часто становятся участниками неприятных событий. Это связано с тем, что после восьмого удара курантов в голове человека происходит «переключение»: он уже не может сознательно контролировать свои мысли и поступки. В этот момент в работу включается так называемый «синдром Стендаля», когда человек начинает испытывать сильные эмоции, которые могут не только повлиять на его решения, но и привести к негативным последствиям», — пояснил профессор Белов.

Кроме того, по словам учёных, важно ещё и правильно сформулировать желание.

«Люди, которые недостаточно точно формулируют свои желания, чаще не достигают желаемого или получают обратное. Например, один из участников исследования загадал, что в новом году хочет стать миллионером. И действительно, к концу 1992 года он им стал, инфляция позволила», – отметил один из авторов научной работы.

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