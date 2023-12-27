Пикси-боб с зачесом набок и бикси с челкой-занавеской: короткие стрижки для молодых девушек и женщин постарше в очках

Очки могут служить модным аксессуаром для женщин любого возраста, а в сочетании с правильной прической они могут создать по-настоящему стильный и изысканный образ. В сегодняшней статье представлено несколько примеров коротких стрижен для молодых девушек и женщин постарше, которые носят очки.

Длинная челка набок

Универсальность коротких волос позволяет создавать множество эффектных стилей, которые органично дополняют оправы очков. Многослойная стрижка пикси — одна из них. Благодаря светлым бликам ей можно придать более текстурированный вид.

Мелированная короткая стрижка

Основой этой универсальной стрижки является длина ее слоев. Создать соответствующий объем можно с помощью теплых карамельных бликов, которые наполнят внешний вид жизнью и яркостью.

Пикси-боб с зачесом набок

Сочетание стрижки боб и очков создает стильный образ, излучающий уверенность и индивидуальность. Естественную красоту волос отлично оттеняет черная оправа для очков, что делает образ более четким и динамичным.

Классический боб

Боб считается отличной короткой стрижкой для женщин в очках, особенно если волосы от природы прямые или имеют небольшой завиток. Чтобы еще больше подчеркнуть красоту этого изысканного и стильного образа, рассмотрите насыщенный каштановый или красновато-коричневый оттенок.

Боб с балаяжем

Независимо от того, прямые у вас волосы или слегка волнистые, многослойный боб с неровными кончиками создаст стильный и неподвластный времени образ. Подчеркните свою короткую многослойную стрижку светлыми прядями, чтобы идти в ногу с современными тенденциями.

Короткая многослойная стрижка

Многослойная стрижка с небольшим объемом у корней может кардинально преобразить тонкие волосы, сделав их объемными и здоровыми. Это милый и не требующий особого ухода образ для молодых женщин, носящих очки. Добавьте текстуры коротким прядям с помощью тонких бликов более светлого оттенка.

Боб с многослойной челкой

Стрижка боб может улучшить ваш образ и идеально сочетаться с очками. Например, классическая стрижка боб с многослойной челкой и очками-капельками может стать красивым обрамлением лица и придать ему более молодой вид.

Пикси

Пикси с текстурированными слоями оживит любой образ и дополнит смелую индивидуальность. Если вы не боитесь экспериментировать с очень короткой длиной, дерзайте и сочетайте этот стиль с любимыми очками.

Короткая стрижка на вьющиеся волосы

Короткие вьющиеся волосы и очки с прямоугольной оправой или “кошачий глаз” могут создать стильный образ. Выберите плавный переход, чтобы эффективно сбалансировать более длинные локоны на макушке.

Пикси и очки в круглой оправе

Ключом к созданию идеальной прически для женщин в очках является поиск баланса между формой оправы и лица. Выбирайте более округлые оправы, чтобы смягчить угловатые черты лица, и наоборот.

Пикси на вьющихся волосах

Сочетая пикси-боб оттенка блонд с тонкой геометрической оправой, можно добиться сбалансированного и стильного образа. Смелый, но стильный вариант, который подойдет женщинам с овальной формой лица, предпочитающим носить короткие прически.

Боб с прямой челкой

Контраст между четкими линиями боба и оправой “кошачий глаз” может создать стильный и очаровательный образ. Более того, вы можете легко адаптировать эту стрижку к форме лица с помощью прямой или зачесанной набок челки.

Пикси пейджбой

Все еще сомневаетесь в том, стоит ли делать стрижку пикси пейджбой? Если да, то обязательно сочетайте с ней яркий макияж и эффектные очки. Результат того стоит, ведь такая прическа может оживить седину и добавить изюминку вашему внешнему виду.

Маллет

Прическа маллет в сочетании с объемной оправой помогут создать яркий и смелый образ, олицетворяющий чувство красоты и смелости. Эта комбинация обычно подходит женщинам с волнистой или вьющейся текстурой волос.

Квифф

Для тех, кто хочет чего-то большего, чем простая короткая многослойная стрижка или классический боб, есть множество интересных стилей, с которыми можно поэкспериментировать. Один из фаворитов — это прическа квифф с андеркатом и фиолетовыми, синими и сиреневыми бликами, которая создает игривую и юношескую атмосферу и также является большим облегчением для густых волос.

Микрочелка

У женщин старше 50 лет есть фантастическая возможность продемонстрировать, что возраст — это всего лишь число, с помощью впечатляющих стрижек в сочетании с хорошо подобранной оправой. Смелая короткая пикси — одна из идей, которые вы можете использовать, чтобы сделать это заявление.

Округлый боб

Для достижения гармоничного образа женщинам с короткими волосами и в очках необходимо тщательно продумать размер, форму и цвет оправы, а также длину и цвет волос. Обладательницам темных тонких волос и овального лица стилисты рекомендуют стильный уложенный боб с челкой и модную тонкую каплевидную оправу.

Угловой боб

Короткие стрижки популярны благодаря своей универсальности, простоте ухода и способности улучшить внешний вид любого человека. Это безопасный и удобный выбор для женщин старше 50 лет, носящих очки, поскольку они подходят к любому наряду и случаю.

Омолаживающая стрижка пикси

Выбирая стрижку, подчеркивающую круглое лицо, старайтесь избегать прямых причесок, очень коротких пикси или других вариантов, которые слишком обнажают лоб. Вместо этого идеальным выбором будет укладка длинной челки или выбор короткой многослойной стрижки.

Многослойная стрижка в карамельных тонах

Прежде чем выбрать какую-либо стрижку, важно учитывать такие факторы, как цвет и длина волос, чтобы они соответствовали вашей личности и образу жизни. Если вы ищете что-то стильное, но простое в уходе, попробуйте многослойную стрижку, как на примере ниже, в карамельно-коричневых тонах.

Зауженная пикси

Красота коротких причесок с длинной челкой набок заключается в их способности органично сочетаться с любой оправой очков и формой лица. Это создает хорошо сбалансированный, шикарный и утонченный образ для женщин всех возрастов, которые носят короткие волосы и очки.

Французский боб

Длинная пикси или боб до шеи с челкой-занавеской — хороший выбор для женщин старше 60 в очках. Более длинные волосы помогают создать эффект обрамления лица, придавая ему более молодой вид и закрывая те области, которые вы, возможно, захотите скрыть.

Лохматая пикси

Эта прическа не только подчеркивает текстуру и объем тонких волос, но также создает повседневный и игривый образ, который может быть одновременно стильным и легким в укладке. Эксперименты с различными оправами также позволяют применить индивидуальный подход и выразить свое уникальное чувство моды.

Пепельный боб

Прямая стрижка цвета пепельный блонд может легко придать кокетливую и привлекательную атмосферу, независимо от того, делаете ли вы пробор посередине или заправляете одну сторону за ухо. Слегка взъерошьте боб, чтобы придать ему форму легкой волны, которая идеально обрамляет лицо и выделяет скулы.

Бикси с челкой-занавеской

Для женщин в очках популярными вариантами считаются челка набок, прямая или занавеска. Смело сочетайте любой из них с короткой стрижкой, но найдите такую ​​длину, которая удобна в ношении и дополняет ваши очки.

Асимметричный боб

Если вы предпочитаете асимметричный боб, подумайте о подходящих к нему изящных оправах. Идеальный выбор — нейтральная круглая оправа, которая подойдет к любому цвету волос и оттенку кожи.

Пикси с андеркатом

Короткие стрижки пикси с очками могут подчеркнуть черты лица, заставив их находиться в центре внимания. Если у вас идеальный овал лица, подумайте о том, чтобы продемонстрировать его с помощью женственной пикси с андеркатом для более резкого и динамичного образа.