 

В Windows 11 найдена новая функция по сохранению приложений при переустановке ОС

27.12.2023, 18:47, Разное
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Пользователи операционной системы Windows получили возможность автоматически переустанавливать её. Оказалось, что такая функция была вшита еще в предыдущую версию, информирует Windows Latest.

Разработчики Microsoft рассказали о появлении нового раздела в «Центре обновления Windows» в настройках. Если в них войти и нажать на кнопку «Устранение проблем с помощью Центра обновления», то переустановка операционной системы будет автоматической, и для этого не нужно вмешательство пользователя.

Специалисты отмечают, что разработчики корпорации Microsoft смогли обучить «операционку» самостоятельно справляться с различными ошибками или сбоями в работе. Во время переустановки вся операционная система обновляется, однако все файлы того или иного пользователя не удаляются, как и настройки.


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