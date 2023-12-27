Россияне стали чаще отдыхать в Сочи в межсезонье

Среди трендовых направлений у наших соотечественников – Байкал, Алтай, Камчатка, а также курорты Черноморского побережья.

Практика показывает, что в отличие от Турции и Египта, отдохнуть и поправить здоровье, не выезжая за рубеж, получается дешевле, а на многие курорты доехать можно на поезде, что также положительно сказывается на семейном и личном бюджете. Эта же инициатива пришлась подуше тем, кто отдыхает в стране из патриотических соображений.

Открытый Юг 2024

Одна из программ, благодаря которой популяризируются российские курорты – «Открытый Юг 2024», действующая в период с октября по май вот уже несколько лет.

Суть программы такова: россиянам предлагают относительно недорогой отдых, включая путевки в санатории и пансионаты, в Сочи, Крыму и Анапе, в период межсезонья. Узнать, какие рекреационные объекты принимают участие в программе в этом году, вы можете на сайте putevka.com.

В чем преимущества программы для отдыхающих? В первую очередь, это адекватная ценовая политика санаториев и пансионатов Черноморского побережья, которые устанавливают сниженные ценники для гостей в период действия программы.

Как отмечают авторы инициативы, акцент делается на стоимости отдыха (от 1500-1600 рублей за сутки), который становится доступным широкой аудитории, включая жителей регионов, работающее население и даже пенсионеров.

В программе принимают участие объекты класса не ниже трех звезд, в том числе с трехразовым питанием (включено в стоимость) в формате шведский стол.

Второй важный аспект – оздоровительные процедуры, которые в большинстве случаев уже включены в стоимость отдыха. Все желающие теперь могут посетить санатории и пансионаты и не просто отдохнуть, а поправить здоровье, восстановить силы и провести свой отпуск с пользой. Авторы проекта уверены, что такой подход позволит улучшить здоровье нации в целом.

Для объектов рекреационного фонда «Открытый Юг» стал возможностью повысить рентабельность санаториев и пансионатов в период традиционно низкого спроса. Таким образом, удалось «убить сразу двух зайцев», привлекая аудиторию туристов и обеспечивая курорты целевой аудиторией в межсезонье.