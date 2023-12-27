 

GizmoChina: наушники OnePlus Buds 3 получат матовый кейс и батарею на 44 часа

27.12.2023, 17:40, Разное
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Китайский бренд электроники OnePlus планирует выпустить новую модель беспроводных наушников, известных как OnePlus Buds 3, в начале 2024 года. Они появятся одновременно со смартфоном Ace 3.

Судя по официальным постерам, представленным в социальных сетях, OnePlus Buds 3 будут иметь форму полувкладышей с глянцевым дизайном и силиконовыми насадками с матовой отделкой. Это существенное изменение по сравнению с предыдущими моделями Buds Pro и Buds Pro 2, которые использовали двухцветный дизайн. Кейс для переноски и зарядки наушников сохранит свой квадратный дизайн, но его крышка станет полностью матовой.

OnePlus Buds 3 будут доступны в двух цветовых вариантах: Space Grey и Clear Sea Blue. На постере говорится, что эта новинка будет “популяризировать флагманское качество звука и станет первым выбором для пользователей OnePlus”. Кроме того, обещана система активного шумоподавления.

По слухам, эти новые наушники OnePlus 3 будут оснащены низкочастотным динамиком диаметром 10,4 мм и высокочастотным драйвером диаметром 6 мм. Они также могут поддерживать Google Fast Pair и синхронизацию с двумя устройствами одновременно. OnePlus Buds 3 получат защиту от влаги и пыли по стандарту IP55, а время работы модели с кейсом будет составлять впечатляющие 44 часа.

Официальная презентация новинки запланирована на 4 января 2024 года, в этот же день будет объявлена ее стоимость.


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