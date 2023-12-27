Россия планирует запретить транзит птицы из США в Казахстан

Россельхознадзор рассматривает возможность введения запрета на транзит птицеводческой продукции из Соединенных Штатов через территорию РФ в Казахстан. Информацию предоставили источники, знакомые с ситуацией, пишет “РИА Новости”.

Основной мотивацией для введения данного запрета является необходимость защиты территории РФ и Казахстана от возможного заноса высокопатогенного птичьего гриппа. Согласно данным агентства, эпизоотическая ситуация в Соединенных Штатах по этому заболеванию сейчас нестабильна, и только в текущем году было зарегистрировано более 290 случаев птичьего гриппа.

Следует отметить, что подобные ограничения уже вводились ранее в 2015 году. Тогда Россельхознадзор на несколько месяцев запретил транзит через территорию РФ птицеводческой продукции и мяса птицы из Соединенных Штатов из-за распространения птичьего гриппа.