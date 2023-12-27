К россиянину, при переписи назвавшему себя пастафарианцем, на следующий день пришли искать наркотики

Житель Тамбова по имени Олег заявил, что к нему пришли искать наркотики на следующий же день после того как он назвал себя пастафарианцем при переписи населения. По словам 28-летнего установщика пластиковых окон, его безо всяких оснований сочли наркопотребителем со стажем и даже распространителем запрещённых веществ.

Молодой человек предполагает, что полицейские по безграмотности перепутали его с поклонником растафарианства, поскольку при обыске они приговаривали: «Ну и где твой Джа?», «Тут тебе не Америка, Боб Марли на голубом вертолёте не прилетит». Однако стражи порядка так ничего и не нашли и покинули его квартиру, пообещав вернуться.

После инцидента Олег улетел в Грузию, сейчас он живёт в Тбилиси.

«Этот кошмар мне дорого обошёлся – я до сих пор трачу деньги на психолога и мне до сих пор каждый день снится этот обыск, – признаётся он. – Страшно подумать, что было бы, если бы они всё же нашли стафф, там же не только мой был».

—