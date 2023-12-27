Анастасия Ивлеева поблагодарила военкоров за популяризацию своего имени

Узнаваемость

имени Анастасии Ивлеевой в России за последние недели увеличилась с 0,34% до 62,3%,

сообщила блогер со ссылкой на Росстат. Телеведущая поблагодарила

интернет-общественность и особенно Z-военкоров за помощь в раскрутке своего личного бренда.

Ивлеева признаётся,

что с детства мечтала обрести популярность, однако ей это не удавалось. Организацией

подобных вечеринок она занимается с 2012 года и активно вкладывает деньги в их

продвижение, однако ранее подобные мероприятия не привлекали никакого интереса

общественности. Недавно разгоревшийся скандал, инициированный Екатериной

Мизулиной и Z-патриотическими

блогерами, впервые сделал её полуголую вечеринку достоянием всей страны.

Посещения

Ивлеевой в соцсетях за это время выросли в 114 раз, на неё подписалось 2

миллиона человек, а имя телеведущей впервые стали узнавать на улицах.

«Мои продюсеры

сами ничего с этим поделать почти 10 лет, – признаётся Ивлеева. – Мы часто

проводили соцопросы, знают ли люди на улице, кто я такая. Более девяти человек из десяти в Москве даже обо мне никогда не слышали, а в провинции есть целые области, где

мы не смогли найти ни одного человека, который бы знал, кто я такая. Я пыталась

пиарить свои вечеринки через МузTV, через вирусные ролики и рекламу в интернете, но всё равно о них знали

только в узком слое московской богемы. Только благодаря бдительности военкоров,

блюстителей нравственности и других общественных деятелей, теперь обо мне

наконец-то узнала вся страна».

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