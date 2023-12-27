Анастасия Ивлеева поблагодарила военкоров за популяризацию своего имени
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Узнаваемость
имени Анастасии Ивлеевой в России за последние недели увеличилась с 0,34% до 62,3%,
сообщила блогер со ссылкой на Росстат. Телеведущая поблагодарила
интернет-общественность и особенно Z-военкоров за помощь в раскрутке своего личного бренда.
Ивлеева признаётся,
что с детства мечтала обрести популярность, однако ей это не удавалось. Организацией
подобных вечеринок она занимается с 2012 года и активно вкладывает деньги в их
продвижение, однако ранее подобные мероприятия не привлекали никакого интереса
общественности. Недавно разгоревшийся скандал, инициированный Екатериной
Мизулиной и Z-патриотическими
блогерами, впервые сделал её полуголую вечеринку достоянием всей страны.
Посещения
Ивлеевой в соцсетях за это время выросли в 114 раз, на неё подписалось 2
миллиона человек, а имя телеведущей впервые стали узнавать на улицах.
«Мои продюсеры
сами ничего с этим поделать почти 10 лет, – признаётся Ивлеева. – Мы часто
проводили соцопросы, знают ли люди на улице, кто я такая. Более девяти человек из десяти в Москве даже обо мне никогда не слышали, а в провинции есть целые области, где
мы не смогли найти ни одного человека, который бы знал, кто я такая. Я пыталась
пиарить свои вечеринки через МузTV, через вирусные ролики и рекламу в интернете, но всё равно о них знали
только в узком слое московской богемы. Только благодаря бдительности военкоров,
блюстителей нравственности и других общественных деятелей, теперь обо мне
наконец-то узнала вся страна».
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