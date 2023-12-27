 

Ясир Арафат объявился в Аргентине

27.12.2023, 15:33, Разное
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Третий председатель Организации освобождения Палестины Ясир Арафат обратился к палестинцам из Буэнос-Айреса.

Нобелевский лауреат призвал сплотиться в «праведной борьбе» против Израиля и заявил, что после победы готов возглавить независимую Палестину. В обращении он рассказал, что инсценировал свою смерть в 2004 году, а на самом деле бежал в Аргентину по документам на имя Хосе Салазара.

– Мы посоветовались с близкими и я понял, что сионисты не оставят мне ни копейки. Все банки контролируются ими. Чтобы продолжать бороться за независимую Палестину, мне пришлось прибегнуть к хитрости, но сегодня я в надёжном и безопасном месте, – объявил Арафат.

Борец за независимость Палестины пояснил и причину своего появления в публичном поле.

– Сионисты поставили своего президента Аргентины, он будет пытаться подавить наше подполье в Южной Америке. Хоть мы и нарыли подземных ходов в джунглях, я призываю сторонников быть бдительными и продолжить нашу борьбу здесь и свергнуть Милея, – заключил политик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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