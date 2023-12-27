Япония готовит новый закон, обязывающий Apple разрешить сторонние магазины приложений

Правительство Японии разрабатывает антимонопольный закон, который потребует от Apple разрешить установку приложений не из App Store на устройствах iOS, говорится в информации, опубликованной в Nikkei Asia. Эта инициатива аналогична правилам, введенным Европейской комиссией в странах Европейского Союза.

Предполагается, что законопроект будет представлен в парламенте Японии в 2024 году. Он нацелен на ограничение действий операторов цифровых платформ, таких как iOS и Android, с целью предотвращения удержания пользователей в их собственных экосистемах и ограничения конкуренции. Закон будет распространяться на несколько категорий сервисов, включая магазины приложений, интернет-поиск, браузеры и другие.

Основная цель этого проекта закона – предоставить Комиссии по справедливой торговле Японии право налагать штрафы на IT-гигантов за нарушения. Их размер может составить до 6% выручки компании, полученной из определенной сферы деятельности. Более детальные аспекты функционирования закона будут разработаны весной 2024 года.

Правительство будет определять компании, к которым будет применяться законодательство, исходя из таких критериев, как объем продаж и количество пользователей. Ожидается, что закон в основном затронет транснациональные корпорации, в первую очередь Apple, которая в настоящее время не позволяет загружать приложения на iPhone через сторонние источники, кроме собственного App Store. Также грозят штрафы Google, поскольку, хотя компания разрешает использование сторонних магазинов приложений на Android, она всё равно требует, чтобы приложения использовали фирменную систему биллинга.