«Байденомика» «испортила» американцам Рождество из-за «безрассудных» государственных расходов Белого дома

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В разгар предновогодних праздников Республиканская партия США выпустила рекламу со слоганом «Байденомика» испортила Рождество» и изображениями ведущих представителей демократов, передаёт The Hill. Главу Белого дома и его сторонников политические оппоненты подвергли критике за бесконечную поддержку Украины и Израиля. В то же время рядовые американцы ощущают ухудшение качества жизни из-за темпов инфляции, которой поспособствовали среди прочего «безрассудные» государственные расходы.

ВЕДУЩИЙ: Национальный республиканский комитет конгресса приготовил неприятный рождественский сюрприз для Джо Байдена и демократов — праздничную рекламу, которая связывает предположительно уязвимых кандидатов от Демократической партии с невнятной экономической повесткой президента. Вот пример того, что некоторые американцы могут увидеть в этот праздничный сезон. На каждой рекламе написано: «Байденомика» испортила Рождество» — рядом с изображением кандидата от Демократической партии в смешной шапке Санты.

Рекламный ролик призывает избирателей прекратить поддерживать безрассудные государственные расходы, разжигающие инфляцию. Таким образом, республиканцы пытаются разыграть тему экономики в качестве основной проблемы, очевидно показывая, что Байден очень уязвим в этом вопросе. Пожалуй, это неплохая реклама?

Я собиралась голосовать только для того, чтобы поддержать право на аборт и систему социальной защиты, а также выступить за медицинское страхование Obamacare. Но когда я увидела члена конгресса, которого я не сразу узнала, в шапке Санты рядом с надписью «Байденомика», а… это была Мэри Пелтола, простите… Теперь я бы предпочла остаться дома или проголосовать за Дональда Трампа.

Смотрите, у Байдена явно есть проблемы. Сомневаюсь, что реклама такого рода действительно достигнет своей цели. Причина, по которой электорат Байдена злится на него, связана не с абстрактной инфляцией как таковой, а с тем, что его администрация пытается найти оправдания и заставить людей поверить, что они якобы хорошо живут. Инфляция снизилась, это научно и экономически…

ВЕДУЩИЙ: Ну снизилась она с максимумов, поэтому она не сильно упала.

Да, не хотелось бы искажать реальность, но в целом она находится примерно на том же уровне, что и четыре года назад, насколько я понимаю.

ВЕДУЩИЙ: Что-то в этом роде.

Проблема заключается в том, что при Байдене и его администрации люди стали хуже воспринимать качество своей жизни, поскольку почти всё это время росла инфляция, в большей степени. Во-вторых, расходы в определённых секторах экономики высоки независимо от того, снижается ли инфляция. Качество жизни граждан, пытающихся купить машины, дома, оплатить образование своих детей и еду, по-прежнему хромает.

Разочарование населения заключается в глухоте администрации Байдена, а не в том, что какой-то ставленник Трампа или какой-то республиканец, у которого нет совершенно никакого плана, как увеличить кошельки людей, приходит и говорит: «Мне не нравится «байденомика». Вы же тоже её терпеть не можете?» Нет! Что на самом деле следует сделать, так это показывать видеоролики, на которых Байден манипулирует американской общественностью по поводу «байденомики». И именно поэтому республиканцы действительно находятся в затруднительном положении, ведь они не могут по-настоящему давить на Байдена по этому вопросу, потому что они с ним согласны.

Люди злятся на него за проводимую им внешнюю политику. Они злятся на него за то, что он потратил много денег на Украину, в то время как три года ворчал и стонал о том, что ему не удалось доработать законопроект и найти деньги для того, чтобы потратить их на американцев. Он отказался от своих обещаний по оплате студенческих кредитов, стимулирующих выплат и тому подобное. В то же время он говорит: «Нет, я собираюсь обойти процедуры конгресса, чтобы убедиться, что Украина и Израиль продолжат получать деньги».

А по поводу Израиля, несмотря на большую общественную поддержку Украины — и я уверена, что народ Украины заслужил сочувствие, столкнувшись с вторжением, — вся поддержка вылетает в трубу в Израиле, в то время как нам постоянно твердят, что это трагедия, настоящая трагедия тысячи человек, убитых 7 октября, стоит той безграничной резни палестинского гражданского населения, которая уже сейчас достигла 20 тысяч человек.

ВЕДУЩИЙ: Так же, как есть сочувствие к народу Украины, есть большое сострадание к тому, что пережил народ Израиля 7 октября…

Шестьдесят шесть процентов американцев хотят прекращения огня.

ВЕДУЩИЙ: Это не означает, что у нас нет сострадания к израильтянам.

Да, но есть что-то… почти невозможно завести беседу… откровенно говоря, не к месту говорить о столько необходимом и заслуженном разговоре о человеческой трагедии, произошедшей 7 октября. Когда речь идёт о буквально 20 тысячах жертв в Газе, находящейся во многих милях отсюда, — они появились из-за американских бомб и американских денег. Откровенно говоря, мы оказали медвежью услугу людям, погибшим 7 октября. Прошло совсем немного времени после трагедии, прежде чем началась кампания этнической чистки от имени Израиля. И именно поэтому люди недовольны Байденом. Вы не обязаны с ними соглашаться, но именно поэтому люди и расстроены!

ВЕДУЩИЙ: Конечно, многие молодые демократы недовольны Байденом из-за этого — уж точно.

Дата выхода в эфир 25 декабря 2023 года.