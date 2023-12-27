 

Территорию кампуса биотехнологического университета на улице Врубеля приведут в порядок

27.12.2023, 15:12, Новости дня
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В Москве комплексно благоустроят территорию кампуса биотехнологического университета по адресу: улица Врубеля, дом 12. На участке площадью шесть гектаров расположено несколько корпусов образовательного учреждения и общежития для студентов и преподавателей.

По словам заместителя руководителя столичного Департамента капитального ремонта Александра Адайкина, сейчас территория используется неэффективно, однако ее можно трансформировать в современное общественное пространство. Оно будет адаптировано под образовательные нужды, отдыха, спорта и прогулок на свежем воздухе, рассказал он.

На территории обустроят три функциональные зоны, которые объединят студентов разных специальностей и помогут преподавателям в ведении образовательной деятельности.

Первая зона является внутренним двором главного здания университета. Там разместят павильон-лекторий, летнюю сцену с медиаэкраном, коворкинги, пространства для отдыха и самостоятельной подготовки. На территории установят малые архитектурные формы и сухой фонтан с арт-объектом.

Во второй зоне появится гастрономический парк, где посетители смогут попробовать разнообразные блюда. Там установят модульные кафе, сделанные из морских контейнеров. Постройки создадут полузакрытую площадь, где можно будет поставить оборудование для отдыха. Также на территории появятся модульные туалеты.

Третья зона расположится между учебным корпусом, общежитием и жилым домом. Главная функция участка – отдых и занятия спортом. Туда смогут приходить не только преподаватели и студенты, но и жители близлежащих домов. В рамках благоустройства организуют универсальную площадку для баскетбола, мини-футбола и волейбола, воркаута и настольного тенниса.

В октябре завершилось благоустройство улиц и переулков студенческого квартала МГТУ им. Баумана. В районе образовательного учреждения расширили тротуары, заменили бордюры и уложили гранитную плитку, обновили ливневую канализацию, разбили 14 тысяч квадратных метров газонов, высадили деревья и кустарники. Для автомобилистов организовали 278 машиномест, для велосипедистов – велопарковки на 63 места.


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