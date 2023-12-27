В поселении Сосенском за 11 лет построили 48 школ и детсадов

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) активно развивается социальная инфраструктура. Вместе со строительством новых жилых районов возводят поликлиники, торговые и спортивные центры, школы и детские сады.

Поселение Сосенское – один из основных центров развития присоединенных территорий. С 2012 года там ввели в эксплуатацию 48 школ и детских садов.

“В Сосенском появились новые автодороги, связывающие его с федеральными магистралями с другими районами Москвы”, – заявил глава Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

В декабре в Сосенском открылся детский сад на 220 мест. Дошкольное учреждение площадью 3,5 тысячи квадратных метров рассчитано на девять групповых ячеек, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

В здании оборудовали музыкальные и спортивные залы, методические кабинеты и помещения для кружков, буфет и медицинский пункт. На территории детского сада создана безбарьерная среда с широкими тротуарами, увеличенными дверными проемами и пандусами.

На территории обустроили игровые и спортивные площадки с малыми архитектурными формами из экологически чистых материалов. Расположенный рядом со зданием вековой дуб сохранили.

Еще одно дошкольное учреждение достраивают на Фитаревской улице в поселке Коммунарка. Работы завершатся в декабре 2023 года.

Особое внимание уделяют безопасности детей. В новых школах и детских садах монтируют системы аварийного освещения, охранного телевидения, пожарной сигнализации и контроля и управления доступом. Посты охраны оборудованы средствами досмотра и тревожной кнопкой.

В 2025 году в Сосенском введут в эксплуатацию две поликлиники. Строительством объектов занимаются частные инвесторы. Медицинские учреждения будут рассчитаны на 520 и 475 посещений в смену.

Поликлиники появятся в составе жилых комплексов. После ввода объектов в эксплуатацию их передадут на баланс города. Медучреждения оснастят новейшим оборудованием. Они будут работать по новому московскому стандарту.

К 2035 году в Новой Москве построят 320 детских садов, 170 школ, 125 поликлиник и 100 культурно-досуговых центров.