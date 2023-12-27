Неброская карамель и “дорогая” брюнетка: ключевые тенденции цвета волос – 2024, которые станут главными трендами года

Пришло время попрощаться с 2023 годом и подготовиться к тому, что 2024 год готовит нашим волосам. Что касается цветов, которые вы будете носить в следующем году, эксперты прогнозируют значительный сдвиг от более прохладных тонов к более сдержанным стилям. Нежность, теплые тона и яркий блеск — ключевые факторы 2024 года.

Эксперты предсказывают, что мы снова влюбимся в более осенние цвета, включая бордовый, темно-рыжий и все оттенки коричневого. Хотя существует множество теорий о том, как будут выглядеть главные тенденции следующего года, 2024 год, скорее всего, будет таким же разнообразным и постоянно меняющимся, как и 2023-й. Итак, каковы ключевые тенденции?

Повседневный блонд

Хотя платиновый и пепельный блонд навсегда останется культовым, поддерживать интенсивный цвет может быть сложно без помощи дорогих продуктов. Тем не менее, по прогнозам, в 2024 году появится не требующий особого ухода или повседневный блонд. 2024 год будет посвящен более живым оттенкам с более темными корнями, что предоставит вариант, не требующий особого ухода, для тех, кто хочет продлить время между посещениями салона. Если вы готовы продемонстрировать свои корни, используйте непринужденный вариант классического оттенка.

Красновато-каштановый

Идеальное сочетание красного и коричневого, красновато-каштановый станет осенним хитом в 2024 году. В прошлом этот цветовой тренд, получивший меткое прозвище «поджаренный пекан», по прогнозам, приобретет популярность благодаря своей утонченности и удобству носки. Если вы хотите прикоснуться к более теплым тонам, красновато-каштановый может стать безопасным и модным цветом.

Приглушенный металлик

Прогнозы предполагают, что в новом году мы увидим возвращение по крайней мере одной цветовой тенденции, требующей особого ухода – приглушенных металлических тонов. Довольно новый тренд на волосы цвета металлик, безусловно, стал таковым благодаря влиянию молодого поколения, однако он также становится популярным среди людей всех возрастов. Действительно, волосы цвета металлик (особенно серебристого цвета) в последнее время носят многие знаменитости, в том числе Бейонсе. Если вам нужен более экспериментальный вариант на 2024 год и вы готовы инвестировать в его содержание, выберите приглушенный металлик.

Все внимание корням

При окрашивании волос сохранить равномерный вид может быть сложно. Однако прогнозируется, что 2024 год станет годом, когда мы не просто оставим свои корни в покое, но и укрепим их. Стилисты предсказывают, что эта тенденция станет мейнстримом в более утонченной форме.

Вишнево-коричневый

Этот красно-коричневый цвет станет обязательным атрибутом наступающего года. Альтернатива ярко-красному и более приглушенным коричневым оттенкам, вишнево-коричневый — идеальный средний тон для 2024 года. Более того, это милый способ придать волосам четкость и добавить зимние оттенки в ваш образ круглый год.

Светлая медь

Светло-медные волосы вневременного оттенка — еще один вариант, который требует большего ухода и, по прогнозам, снова станет популярным. Его носят такие знаменитости, как Сидни Суини и Фиби Дайневор. Это идеальная середина для тех, кто хочет каштановые волосы, не отказываясь при этом от более светлых оттенков. Тренд медного цвета волос может стать фаворитом гламурных салонов в наступающем году. При хорошем уходе он может выглядеть потрясающе.

Неброская карамель

Предполагается, что 2024 год станет годом разнообразия, а трудоемкие процедуры ухода отойдут на второй план. В 2024 году будьте готовы ощутить очарование «живой» красоты. Несмотря на то что более холодные тонеры пользуются неизменной популярностью, вам также следует ожидать большего количества карамельных тонов в следующем году, особенно в холодное время года. В зимние месяцы добавление более теплых тонов к вашей светлой основе может действительно улучшить цвет лица и придать коже сияние.

“Дорогая” брюнетка

Этот оттенок коричневого, получивший название «дорогой» брюнетки, сочетает в себе приятные средние тона с более темными бликами, создавая роскошный гламурный вид.

Для тех, кто хочет попробовать более темный оттенок коричневого или подчеркнуть свой естественный цвет с помощью точных бликов, “дорогая” брюнетка может стать отличным вариантом.