Глазированные и с эффектом голографического хрома: изысканные идеи черного нейл-арта на новогодние праздники

Если вы любите черный маникюр и гламурный блеск, для вас есть хорошая новость. На новогодние праздники вы можете объединить обе детали в своем нейл-арте, чтобы получить темный и элегантный маникюр, максимально подчеркивающий блестки. Вот несколько лучших идей черного маникюра для вечеринок с металлическими деталями, блестками, камнями и другими модными элементами.

Серебряные детали

Придайте своим ногтям нежный, но очень гламурный вид, добавив немного серебристых тонов. Вы можете покрасить их все черным лаком, а один оставить телесным или бледно-розовым. Потом нанести на него слой блесток или создать линии с помощью скотча или металлического геля. Такие ногти выделят вас на любой вечеринке!

Глазурованные ногти

Ищете роскошную, полированную отделку? Глазурованные ногти – лучший вариант. Сначала нанесите черный гель, затем тонкий слой топа и просушите в лампе. Кисточкой растушуйте пудру с эффектом хрома и завершите еще одним слоем блесток. Этот стиль создает эффект глазури, который тонко отражает свет, придавая образу нотку сдержанной элегантности.

Черно-золотые кончики

Придайте классическому французскому маникюру изюминку, покрасив кончики ногтей в черный цвет и нанеся на один или два из них эффект золотого металлика. Так маникюр станет более утонченным и блестящим. Такие ногти идеальны, чтобы с размахом отпраздновать Новый год!

Яркие завитки

Оживите свой маникюр с помощью забавных и ярких форм. Используйте черный цвет с большим количеством блеска и создайте волны, чтобы придать ногтям динамичности. Идеальный вариант, если вы хотите привлечь всеобщее внимание!

Голографический хромированный эффект

Хотите ослепительный образ, который всех удивит? Выбирайте черный лак для ногтей с эффектом светочувствительного блеска. Создавайте минималистичный дизайн, чтобы он не выглядел перегруженным, и наслаждайтесь ногтями с легким блеском. На свету они сияют, как звезды.

Черные ногти с позолотой

Этот дизайн состоит из покраски основания ногтя в черный цвет и размещения сверху кусочков золотой фольги или сусального золота. Кусочки металлической фольги сейчас в моде, поэтому вы можете использовать их тех цветов и форм, которые вам нравятся.

Прозрачная основа

Вы ищете изысканный нейл-арт, чтобы эффектно завершить год? Попробуйте этот дизайн с черными квадратами и золотыми линиями на прозрачных ногтях. Это очень просто, и с помощью правильных аксессуаров вы сможете сделать свои руки неотразимыми, а маникюр – стильным и дорогим.

Взрыв блеска

Здесь вам просто нужно нанести пару лент по бокам ногтя (так, чтобы в центре была толстая полоса) и покрыть прозрачное пространство слоем черного лака. Когда он высохнет, нанесите еще один слой лака с блестками, удалите скотч и очистите края ацетоном.

Золотые полумесяцы

Дизайн в форме полукруга является классическим и подойдет для любого случая. Попробуйте поместить их в начале ногтя или на кончике черной основы и нарисуйте несколько тонких линий, чтобы результат выглядел более интересно и эффектно.

Черные ногти со звездами

Просто покрасьте ногти в черный цвет и нарисуйте сверху узор в виде звезды любого размера, который вы предпочитаете. Новички могут выполнить этот нейл-арт, нанеся наклейки со звездами и запечатав их слоем блесток.

Черный + металлик

Этот дизайн ногтей выглядит элегантно, и его легко сделать. Вам нужно всего лишь нанести золотой лак на две трети ногтя (неважно, что края неровные), а затем сделать черный кончик. Золотой лак с уникальным эффектом блеска придаст образу особый шик.

Блестящее омбре

Черные ногти со слоем серебряных блесток в этом сезоне в моде. Их уже сделали себе все известные мастера маникюра! Присоединитесь к этой идее, но насытив блеск на кончике и растушевав его книзу в стиле омбре.

Черный французский кончик

Тем, кто ищет что-то более сдержанное, мастера рекомендуют окрасить французский кончик ногтя по диагонали и нанести полумесяц золотыми блестками или в цвет, который вы предпочитаете. Если оба лака для ногтей имеют блестки, будет еще лучше. Так вы будете буквально сиять на новогодних вечеринках!

Резное стекло

Если вам нравятся новые техники и очень оригинальный дизайн, попробуйте тренд граненого стекла на черных ногтях. Вы можете приобрести украшения в интернет-магазинах или, если хотите избежать ошибок, обратиться к своему мастеру по маникюру. Он сможет сотворить чудо с вашими руками.

Черный + серебро

Этот дизайн схож с тем, что уже был описан выше. Но здесь нужно наносить линию серебряного лака с блестками в центре. Конечно, перед нанесением полосы не забудьте сделать хорошо отполированный и чистый маникюр, чтобы он выглядел безупречно.