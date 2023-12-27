 

Провайдеры РФ стали поднимать цены на домашний интернет на 5-15 процентов

27.12.2023, 14:10, Разное
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В конце 2023 года стоимость домашнего интернета в РФ увеличилась на 5-15%. Эти данные были представлены в результате анализа информации, опубликованной на веб-сайтах крупнейших интернет-провайдеров страны, а также в их уведомлениях для клиентов.

Уже произошло или планируется увеличение цен с наступлением 2024 года, по крайней мере у “ЭР-Телеком Холдинг” и “Ростелекома”. Представители телекоммуникационных компаний объясняют повышение цен ростом операционных издержек, который произошел в течение года.

“В последнее время заметно увеличилась стоимость технических средств, необходимых для обеспечения стабильной работы сети. Также увеличились затраты на другие факторы, влияющие на итоговую стоимость, такие как автоматический мониторинг сети, система выявления ошибок на линии, периодическое обслуживание сетей связи и расходы на трафик”, – рассказали в “ЭР-Телеком Холдинг”.

Минцифры и ФАС заявили, что внимательно следят за ценами на услуги связи. По их данным, наблюдаемый рост цен на домашний интернет пока соответствует уровню инфляции.

“В целом за последние пять лет стоимость проводного интернета увеличивалась максимум на 5% в год”, – добавили в ведомстве.


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