NTD вспомнил самые страшные катаклизмы 2023 года

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Канал NTD вспоминает о самых смертоносных катаклизмах, обрушившихся на нашу планету в 2023 году. Среди них — два мощных землетрясения в Турции и Сирии, масштабные пожары и наводнения в Европе, а также извержения вулканов.

От ураганов и землетрясений до наводнений и пожаров: в 2023 году случилось множество смертоносных катаклизмов.

В феврале с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения силой 7,8 и 7,5 балла. В Турции погибло свыше 50 500 человек, а в Сирии — более 8400, ещё десятки тысяч пострадали.

В марте шторм «Фредди» убил более 100 человек в Африке, а на Турцию вслед за землетрясением обрушились наводнения. Также 12-я атмосферная река затопила Калифорнию. Кроме того, не менее 32 человек погибли результате десятков торнадо, которые обрушились на 11 штатов США.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Позже там же началось извержение вулкана Шивелуч.

В апреле в Индии под лавиной оказалось около 30 туристов. А в мае в Канаде более 30 тысяч человек эвакуировались из-за лесных пожаров. Дым от них достиг нескольких штатов США.

В ДР Конго случилось смертоносное наводнение. Число жертв превысило 400 человек. В июне на Гавайях снова начал извергаться вулкан Килауэа. А в июле проснулся Убинас — самый активный вулкан в Перу, дважды выбросив пепел на высоту пять с половиной километров.

Европа летом продолжала сражаться с огненной и водной стихией. Пожары охватили регионы Италии, Испании, Португалии, Албании, Турции и Греции. При этом на Словению и Австрию, Болгарию и Турцию обрушились разрушительные ливни, которые принёс шторм «Даниэль».

В августе серия смертоносных пожаров охватила Гавайи, в основном остров Мауи. В результате в городе Лахайна погибло 145 человек.

В Марокко же случилось землетрясение магнитудой 6,8. Погибло около 3000 человек. В этом же месяце на востоке Ливии произошло разрушительное наводнение. Вода прорвала плотины у города Дерна, забрав жизни около 2000 человек.

Более 2400 человек погибли в октябре в результате землетрясения в Афганистане. Кроме того, один из самых мощных ураганов в истории Мексики оставил в руинах знаменитый курорт Акапулько.

В декабре на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2. Погибло более 110 человек.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2023 года.