 

Верховный суд ожидаемо утвердил отказ ЦИК зарегистрировать инициативную группу по выдвижению Екатерины Дунцовой в президенты

27.12.2023, 14:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Верховный суд РФ отказался удовлетворить иск журналистки Екатерины Дунцовой, которая пыталась оспорить отказ Центризбиркома зарегистрировать ее инициативную группу для участия в выборах президента России.

Иск Дунцовой к ЦИК рассматривал судья Олег Нефедов. В конце ноября именно Нефедов удовлетворил иск Минюста о запрете и признании «экстремистской организацией» несуществующего «международного движения ЛГБТ».

Комментируя решение суда, Дунцова заявила, что она и ее сторонники собираются создать политическую партию.

– Партия, которую я предлагаю создать, это не партия Екатерины Дунцовой. Это будет партия всех, кто за мир, свободу и демократию. Моя цель — запуск нашей самоорганизации, которая будет строиться вокруг множества новых лиц, наших единомышленников. В ближайшее время мы опубликуем программу и будем вместе работать над ней, — говорится в телеграм-канале журналистки.

Напомним, 23 декабря ЦИК России отказался зарегистрировать инициативную группу Дунцовой. На заседании комиссии заявили, что нашли в заявлениях 20% членов группы 100 ошибок. В результате ЦИК не допустил Дунцову до сбора подписей, необходимых для выдвижения.

На следующий день Дунцова сообщила, что получила письменное заявление ЦИК об отказе зарегистрировать группу. По ее словам, в документ не попал ни один из недостатков, о которых говорилось на заседании ЦИК – якобы собрания инициативной группы даже и не было.

Дунцова обжаловала решение комиссии в Верховном суде, а также призвала партию «Яблоко» провести съезд, на котором ее кандидатуру выдвинут в президенты. В партии заявили, что не выдвигают на выборы «случайных граждан, о которых ничего не известно».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / У конгресса осталось мало времени, чтобы договориться о границе и об Украине

27.12 / NTD вспомнил самые страшные катаклизмы 2023 года

27.12 / “Илнур, возьми трубку!”

27.12 / Собянин: Городскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют

27.12 / Избиратели обвиняют Белый дом в неудовлетворительном состоянии экономики

27.12 / Украину без помощи Запада ждёт неминуемый крах

27.12 / Провальная внешняя политика Байдена в 2023 году привела к потере США «глобального авторитета»

27.12 / Трамп и Байден на пути к президентскому матч-реваншу — этого избиратели хотят меньше всего

27.12 / Видимость почти нулевая — столицу Индии и окрестности накрыл густой туман

27.12 / Биограф Шольца – канцлер потерпел крупнейшее поражение в своей политической карьере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика