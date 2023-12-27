“Илнур, возьми трубку!”

Вот уже несколько дней букмекерская компания “Лига Ставок” ищет главного победителя акции “Джекпот. Большой Куш”, обладателя беспрецедентного выигрыша.

Клиент “Лиги Ставок” Илнур сорвал Большой куш в размере 47,25 млн рублей, но связаться с ним до сих пор никому не удалось. Даже пользователи социальных сетей призывают победителя “взять трубку” и получить выигранные деньги.

Поиски победителя начались еще в прошедшие выходные. 23 декабря в Москве состоялся финальный розыгрыш акции “Джекпот. Большой Куш” – событие, которое уже стало знаковым в российском мире спортивных ставок. На мероприятии, объединившем тысячи российских болельщиков, были определены последние победители акции.

В этом году «Лига Ставок» выплатила 5699 призов на общую сумму 97,75 млн рублей, из них 13 регулярных джекпотов на 8 млн рублей и джекпот “Большой куш”, размер которого составил 47 250 000 рублей. Его обладателем и стал уже известный нам Илнур. Итак, что же нужно было сделать, чтобы стать обладателем многомиллионного выигрыша?

Ничего сверхъестественного: участники просто делали ставки на спорт и на свои любимые команды. После каждой квалификационной ставки игроки получали “джекпоны”. Обладатели заветных “джекпонов” становились участниками еженедельных и ежемесячных розыгрышей, розыгрыша “Первый куш” и получали денежные призы. К концу 2023 года дождался своего часа и “Большой куш”.

В финальном розыгрыше, определившем последних победителей акции, приняли участие амбассадоры “Лиги Ставок”: ведущие “Матч-ТВ” Мария Орзул и Евгений Евневич, легендарный футболист Евгений Ловчев, голос Первого канала Виктор Гусев, олимпийский чемпион Артур Далалоян.

“Честно, у меня есть 12 джекпонов, я накопил, хотелось бы конечно выиграть тоже, но увы. Победа сегодня не на стороне заинтересованного лица, поздравляю всех счастливчиков!” – сказал Евгений Евневич.

Нашим редакторам удалось связаться и поговорить с некоторыми победителями по горячим следам, а заодно выяснить, за кого же болели любители ставок в этом сезоне.

— Это было неожиданно! – отметил счастливый обладатель приза в 1 000 000 рублей. – Я чаще ставлю “ординары”, болею за ЦСКА, увлекаюсь футболом и беговыми лыжами. Выигрыши у меня бывали и раньше, но таких крупных не было никогда.

— Мои любимые виды спорта – баскетбол и хоккей, на них и делаю разные ставки – ординары, экспрессы. В акции “Джекпот. Большой куш” я участвовал и в прошлом году, и в этот раз тоже участвую. В 2022 году у меня было под миллион джекпонов, но я не выиграл главных призов, а в этом году удалось. Оказалось, что выиграл 1 000 000 рублей, – прокомментировал свой выигрыш другой призёр.

На вопросы о том, на что делали ставки победители, все в один голос говорили, что на “любимый спорт”. Кто-то говорил о футболе, кто-то о хоккее. Только Илнур так и не рассказал ни о себе, ни о своих предпочтениях в мире спорта, так как попросту не взял трубку. Тем не менее, по сведениям редакции, многомиллионный выигрыш выплачен до копеечки спустя всего лишь несколько минут после окончания мероприятия!

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