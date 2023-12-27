Мосфильм перестал переводить в США отчисления за скопированный сюжет «Иронии судьбы»

Кинокомпания «Мосфильм» прекратила платить в США авторские отчисления за сюжет фильма «Ирония судьбы», позаимствованный у американской рождественской комедии 1971 года Silver Bells.

Ежегодные выплаты осуществлялись в течение почти 30 лет.

В 1992 году Россия присоединилась к Международной конвенции об авторском праве в кинематографе и музыке, что позволило иностранным правообладателям судиться с российскими компаниями из-за заимствования сюжетов и мелодий. В декабре 1993 года голливудский продюсерский центр «Голдштейн и партнёры» заключил с «Мосфильмом» бессрочное досудебное соглашение о выплате ему 35 процентов прибыли, которую киноконцерн получает при продаже прав на показ фильма «Ирония судьбы». Этот инцидент широко освещался прессой, поскольку оригинальная лента 1971 года провалилась в прокате, а её режиссёру Гэри Валлерстайну ещё несколько лет не поручали даже съёмки рекламы.

Отказ платить в «Мосфильме» объяснили нынешним статусом США, как недружественного государства, а также желанием в одностороннем порядке пересмотреть соглашение 1993 года. По мнению юристов компании, оно было заключено под давлением, а якобы имевшее место заимствование сюжета истцы должны доказать в российском суде. Комментариев от американских продюсеров пока не поступало.

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