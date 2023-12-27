В сети появилось первое изображение чехла для Apple Vision Pro

Официальное изображение чехла для еще не вышедшего устройства Apple Vision Pro было опубликовано в сети. Инсайдер под псевдонимом Cesar разместил эти изображения в своем аккаунте в Twitter.

На изображении видно, что чехол представляет собой насадку на переднюю часть гарнитуры, где располагаются внешние дисплеи, а также многочисленные камеры и другие сенсоры. Визуально этот аксессуар напоминает обычную маску для сна.

Cesar поделился изображением еще 24 декабря 2023 года, но интерес СМИ к этой утечке привлек только сейчас. Пост инсайдера набрал более 14 тысяч просмотров и получил порядка 100 лайков.

Официальный релиз Apple Vision Pro ожидается в начале февраля 2024 года в США, его цена составит 3,5 тысячи долларов. В других странах устройство появится позже.

Эта утечка информации вызвала интерес, особенно с учетом ожиданий относительно Apple Vision Pro.