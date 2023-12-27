 

Собянин: Городскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют

27.12.2023, 12:56, Новости дня
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Усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют по городской программе “1 рубль за квадратный метр в год”. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, инвестор в ноябре арендовал часть здания по программе сохранения объектов культурного наследия. Город предоставил ему льготную арендную ставку при условии восстановления усадьбы.

“Остальные помещения усадьбы Шубиных находятся в частной собственности, но по условиям договора фасады объекта будут отреставрированы целиком”, – уточнил мэр.

Собянин напомнил, что програма “1 рубль за квадратный метр в год” работает 10 лет. Бизнес пользуется недвижимостью по символической цене, а город получает отреставрированный объект.

По программе привели в порядок уже 22 объекта культурного наследия.

В ноябре в Москве завершилась реставрация храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Построенное в XVII веке здание является объектом культурного наследия федерального значения. Специалисты привели в порядок гульбища и белокаменный декор, кирпичную кладку и ступени.

Москва реализует одну из крупнейших в мире программ реставрации. С 2011 года в столице привели в порядок 2,2 тысячи памятников истории и архитектуры.


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