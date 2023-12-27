Рупор кремлевской пропаганды: Спираль истории

Относительно всей этой клоунады разложившийся богемы – примерно 100 лет назад примерно также у граждан страны (тогда советской) возникало все больше вопросов к "НЭПовскому декадансу", который в 20х годах и издох вместе с НЭПом. Культурная жизнь страны требовала новых ориентиров. История двигается по спирали. Тогда ориентиры появились – посмотрим как будет сейчас.

С обществом надо работать, а не пускать дело на самотек. Развитые субъективные страны – работали и работают с обществом. В том числе и в культурной жизни. На самотек пускают дело колонии и деграданты.

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