 

Избиратели обвиняют Белый дом в неудовлетворительном состоянии экономики

27.12.2023, 11:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Как показал новый опрос телеканала Fox News, 78 процентов американских избирателей считают, что экономика страны находится в плохом состоянии, причём большая часть вины за это ложится на Белый дом. По мнению стратега от демократов Лоры Финк, людей волнуют не только экономические показатели, но прежде всего — лучшие условия жизни; поэтому политики в США должны проявить инициативу и взять на себя ответственность за решение основных проблем и забот электората.

И в то время как до праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире осталось меньше месяца, многие американцы не очень-то рады своим финансовым итогам. Как показывает новый опрос Fox News, 78 процентов избирателей считают, что экономика находится в плохом состоянии, причём большая часть вины за это ложится на Белый дом.

Станет ли это ключевым фактором, когда избиратели будут принимать решение? Что ж, давайте выясним это в ходе нашей праздничной политической дискуссии при участии стратега от демократов Лоры Финк и стратега от республиканцев Лорен Томлинсон. Лора, позвольте начать с вас! Все только и говорят об экономике…

ЛОРА ФИНК, стратег-демократ: Вообще я думаю, что избирателей волнует не только экономика — их волнует и лучшая жизнь. Они хотят лучшей экономики, они хотят лучшей жизни. Их волнуют цены на услуги здравоохранения, их волнует доступность абортов, они заботятся о том, чтобы сохранить социальное обеспечение и медицинское обслуживание для своих бабушек и дедушек. И также их волнует, чтобы корпорации были привлечены к ответственности за подтасовку цен и за то, что они продолжают удерживать высокие цены даже тогда, когда инфляция снижается. Вот как выглядит то, что они ищут. И это дело демократов и республиканцев — выйти вперёд и сказать, кто же займётся всеми этими проблемами и заботами.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2023 года. 


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