 

Ангола вступит в Евросоюз в 2024 году

27.12.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Анголы Фернанду де Падьеш подписали в Берлине соглашение о принятии африканского государства в Европейский союз.

Официально африканское государства начнёт пользоваться всеми преимуществами своего нового статуса уже в апреле 2024 года.

Глава ЕК поблагодарила правительство Анголы за «разумную и взвешенную» позицию по членству страны в нефтяном картеле ОПЕК. Сразу после того, как страна заявила о выходе из организации, ей была предоставлена дорожная карта по вступлению в Евросоюз в 2024 году, в НАТО – в 2025 году, и в G7 – до 2036 года.

Также Международный уголовный суд в Гааге прекратил разбирательства по двум сотням уголовных дел о геноциде и нарушении прав человека в периоды с 1965 по 2023 годы, поскольку протекшая крыша в одном из корпусов суда и развившаяся после этого плесень полностью уничтожили материалы по этим эпизодам.

– Ангола очень органично будет смотреться в единой Европе, – уверена Урсула фон дер Ляйен. – Несмотря на солидное расстояние, население этой страны очень близко к нам с точки зрения языка, культуры и цвета кожи. Выйдите на улицу Берлина или Луанды (столица Анголы – ред.), вы сможете найти хотя бы 5 отличий? Мы рады приветствовать нашего нового члена и открываем для ангольцев свои границы уже сейчас, до завершения всех формальных процедур.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Россия нацелена на углубление экономических и гуманитарных связей в СНГ в 2024 году

27.12 / Из классификатора профессий РФ исключат психологов

27.12 / “Ростех” анонсировало новую бикалиберную РСЗО “Возрождение”

27.12 / Илон Маск отказался выплачивать многомиллионные премии сотрудникам соцсети X

27.12 / Мнение: Менструальная полиция – будущее России!

27.12 / Мнение: О неджентльменском ударе по России… Почему они перестали стесняться?

27.12 / Мнение: О слове мясника… Орать?

27.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Нейтральные спортсмены не получат ничего

27.12 / Ученые открыли новый вид арктического осьминога

27.12 / Назван сыр, снижающий уровень холестерина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика