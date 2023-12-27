Ангола вступит в Евросоюз в 2024 году

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Анголы Фернанду де Падьеш подписали в Берлине соглашение о принятии африканского государства в Европейский союз.

Официально африканское государства начнёт пользоваться всеми преимуществами своего нового статуса уже в апреле 2024 года.

Глава ЕК поблагодарила правительство Анголы за «разумную и взвешенную» позицию по членству страны в нефтяном картеле ОПЕК. Сразу после того, как страна заявила о выходе из организации, ей была предоставлена дорожная карта по вступлению в Евросоюз в 2024 году, в НАТО – в 2025 году, и в G7 – до 2036 года.

Также Международный уголовный суд в Гааге прекратил разбирательства по двум сотням уголовных дел о геноциде и нарушении прав человека в периоды с 1965 по 2023 годы, поскольку протекшая крыша в одном из корпусов суда и развившаяся после этого плесень полностью уничтожили материалы по этим эпизодам.

– Ангола очень органично будет смотреться в единой Европе, – уверена Урсула фон дер Ляйен. – Несмотря на солидное расстояние, население этой страны очень близко к нам с точки зрения языка, культуры и цвета кожи. Выйдите на улицу Берлина или Луанды (столица Анголы – ред.), вы сможете найти хотя бы 5 отличий? Мы рады приветствовать нашего нового члена и открываем для ангольцев свои границы уже сейчас, до завершения всех формальных процедур.

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