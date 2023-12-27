 

Из классификатора профессий РФ исключат психологов

27.12.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство просвещения РФ утвердило список должностей и профессий, для которых осуществляется профессиональное обучение.

В изначальный перечень добавили 52 современных профессии, в том числе блогеров, общественных деятелей, парламентариев, мерчандайзеров, дауншифтеров, супервайзеров, релокантов.

Одновременно с этим из списка исключены некоторые устаревшие профессии: оператор набора текста, бананоуборщик, математик, искусствовед, телеграфист и другие. Отдельно специалисты министерства обратили внимание, что из классификатора исключили популярную профессию психолога. Эксперты считают, что рынок труда перенасыщен психологами, сам их род деятельности – хобби, а психология в целом – лженаука.

– Проблемами психологического состояния граждан должен заниматься психиатр. Сама психология, как наука, это очень спорная тема, а обладатели таких дипломов зачастую занимают вакансии более полезных специалистов, – пояснила методист Минпросвета Галина Варежкина.

В министерстве добавили, что не запрещают психологам работать в частном порядке. Уголовная и административная ответственность за такие действия пока не предусмотрена законодательством.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Россия нацелена на углубление экономических и гуманитарных связей в СНГ в 2024 году

27.12 / “Ростех” анонсировало новую бикалиберную РСЗО “Возрождение”

27.12 / Илон Маск отказался выплачивать многомиллионные премии сотрудникам соцсети X

27.12 / Мнение: Менструальная полиция – будущее России!

27.12 / Мнение: О неджентльменском ударе по России… Почему они перестали стесняться?

27.12 / Мнение: О слове мясника… Орать?

27.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Нейтральные спортсмены не получат ничего

27.12 / Ученые открыли новый вид арктического осьминога

27.12 / Назван сыр, снижающий уровень холестерина

27.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Коротко о мразном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика