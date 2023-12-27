Из классификатора профессий РФ исключат психологов

Министерство просвещения РФ утвердило список должностей и профессий, для которых осуществляется профессиональное обучение.

В изначальный перечень добавили 52 современных профессии, в том числе блогеров, общественных деятелей, парламентариев, мерчандайзеров, дауншифтеров, супервайзеров, релокантов.

Одновременно с этим из списка исключены некоторые устаревшие профессии: оператор набора текста, бананоуборщик, математик, искусствовед, телеграфист и другие. Отдельно специалисты министерства обратили внимание, что из классификатора исключили популярную профессию психолога. Эксперты считают, что рынок труда перенасыщен психологами, сам их род деятельности – хобби, а психология в целом – лженаука.

– Проблемами психологического состояния граждан должен заниматься психиатр. Сама психология, как наука, это очень спорная тема, а обладатели таких дипломов зачастую занимают вакансии более полезных специалистов, – пояснила методист Минпросвета Галина Варежкина.

В министерстве добавили, что не запрещают психологам работать в частном порядке. Уголовная и административная ответственность за такие действия пока не предусмотрена законодательством.

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