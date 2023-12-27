 

“Ростех” анонсировало новую бикалиберную РСЗО “Возрождение”

27.12.2023, 9:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Госкорпорация “Ростех” активно разрабатывает новую реактивную систему залпового огня под названием “Возрождение”, которая будет оснащаться двумя калибрами. Этот проект строится на основе системы дистанционного минирования “Земледелие”, ожидается, что серийное производство начнется в первом полугодии следующего года. Об этом рассказал глава “Ростеха” Сергей Чемезов.

Система дистанционного минирования “Земледелие” уже зарекомендовала себя как эффективное средство в зоне СВО. Господин Чемезов подчеркнул, что “Земледелие” можно использовать как для дистанционного минирования, так и в качестве РСЗО, достаточно оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером.

В рамках этого проекта был создан контейнер, который дает возможность выпуска реактивных снарядов, таких как от систем “Ураган” или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Новая разработка получила название “Возрождение”, подчеркивая ее значимость и многофункциональность.

Глава “Ростеха” назвал эту разработку “первой серийной бикалиберной” машиной, способной как минировать местность снарядами калибра 140 мм, так и поражать цели реактивными снарядами калибра 220 мм.

Представитель “Ростеха” также сообщил, что с начала 2023 года предприятия госкорпорации произвели в 20 раз больше снарядов для РСЗО, чем за весь 2022 год, что является важным показателем увеличения производства боеприпасов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Из классификатора профессий РФ исключат психологов

27.12 / Илон Маск отказался выплачивать многомиллионные премии сотрудникам соцсети X

27.12 / Мнение: Менструальная полиция – будущее России!

27.12 / Мнение: О неджентльменском ударе по России… Почему они перестали стесняться?

27.12 / Мнение: О слове мясника… Орать?

27.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Нейтральные спортсмены не получат ничего

27.12 / Ученые открыли новый вид арктического осьминога

27.12 / Назван сыр, снижающий уровень холестерина

27.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Коротко о мразном

27.12 / Американские ученые создали виброкапсулу для похудения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика