“Ростех” анонсировало новую бикалиберную РСЗО “Возрождение”

Госкорпорация “Ростех” активно разрабатывает новую реактивную систему залпового огня под названием “Возрождение”, которая будет оснащаться двумя калибрами. Этот проект строится на основе системы дистанционного минирования “Земледелие”, ожидается, что серийное производство начнется в первом полугодии следующего года. Об этом рассказал глава “Ростеха” Сергей Чемезов.

Система дистанционного минирования “Земледелие” уже зарекомендовала себя как эффективное средство в зоне СВО. Господин Чемезов подчеркнул, что “Земледелие” можно использовать как для дистанционного минирования, так и в качестве РСЗО, достаточно оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером.

В рамках этого проекта был создан контейнер, который дает возможность выпуска реактивных снарядов, таких как от систем “Ураган” или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Новая разработка получила название “Возрождение”, подчеркивая ее значимость и многофункциональность.

Глава “Ростеха” назвал эту разработку “первой серийной бикалиберной” машиной, способной как минировать местность снарядами калибра 140 мм, так и поражать цели реактивными снарядами калибра 220 мм.

Представитель “Ростеха” также сообщил, что с начала 2023 года предприятия госкорпорации произвели в 20 раз больше снарядов для РСЗО, чем за весь 2022 год, что является важным показателем увеличения производства боеприпасов.