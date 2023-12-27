 

Илон Маск отказался выплачивать многомиллионные премии сотрудникам соцсети X

27.12.2023, 8:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Илон Маск, мультимиллиардер и владелец социальной сети X (бывшей Twitter), отказался выплатить сотрудникам обещанные по трудовому договору премии и бонусы за 2022 год. Об этом пишет New York Post.

Бывший сотрудник соцсети Марк Шобингер утверждает, что работникам компании были обещаны 50% бонусов за год, если они продолжат работу в X в течение первого квартала. Однако обещанные выплаты так и не были осуществлены.

По этому поводу более двух тысяч нынешних и бывших сотрудников соцсети подали коллективный иск в суд Сан-Франциско, требуя выплатить им более 5 миллионов долларов. Суд признал требования сотрудников законными, так как выплаты премий были прописаны в трудовых договорах.

Юристы компании в свою очередь утверждали, что обещания о премиях были сделаны устно и не имеют официальной юридической силы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Мнение: Менструальная полиция – будущее России!

27.12 / Мнение: О неджентльменском ударе по России… Почему они перестали стесняться?

27.12 / Мнение: О слове мясника… Орать?

27.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Нейтральные спортсмены не получат ничего

27.12 / Ученые открыли новый вид арктического осьминога

27.12 / Назван сыр, снижающий уровень холестерина

27.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Коротко о мразном

27.12 / Американские ученые создали виброкапсулу для похудения

27.12 / Обозначен способ снижения расходов на лечение на 70%

26.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Одноногие одноглазые кастраты на “Леопардах”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика