Илон Маск отказался выплачивать многомиллионные премии сотрудникам соцсети X

Илон Маск, мультимиллиардер и владелец социальной сети X (бывшей Twitter), отказался выплатить сотрудникам обещанные по трудовому договору премии и бонусы за 2022 год. Об этом пишет New York Post.

Бывший сотрудник соцсети Марк Шобингер утверждает, что работникам компании были обещаны 50% бонусов за год, если они продолжат работу в X в течение первого квартала. Однако обещанные выплаты так и не были осуществлены.

По этому поводу более двух тысяч нынешних и бывших сотрудников соцсети подали коллективный иск в суд Сан-Франциско, требуя выплатить им более 5 миллионов долларов. Суд признал требования сотрудников законными, так как выплаты премий были прописаны в трудовых договорах.

Юристы компании в свою очередь утверждали, что обещания о премиях были сделаны устно и не имеют официальной юридической силы.