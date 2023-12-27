Украину без помощи Запада ждёт неминуемый крах

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Западная финансовая и гуманитарная помощь для Киева играет ключевую роль, однако сегодня с её предоставлением начались проблемы. Эксперты, опрошенные порталом Seznam Zprávy, считают, что, если основные партнёры перестанут помогать Киеву, долго он не продержится.



AP

С начала российской спецоперации финансовая и гуманитарная помощь Запада для Киева играла важнейшую роль, однако с ней начались проблемы. Эксперты, опрошенные порталом Seznam Zprávy, считают, что, если основные партнёры перестанут помогать Украине, она долго не продержится.

Корреспонденты портала обратились к экспертам и попросили ответить на гипотетический вопрос: «Можно ли предположить, что будет, если основные партнёры перестанут помогать Украине? Сколько Украина продержится в такой ситуации?»

«Если помощь Украине сократится, негативные последствия немедленно дадут о себе знать», — заявил Александр Коваленко, украинский военный и политический аналитик. По его предположениям, сама, без помощи партнёров, Украина продержится год, но «каждый день она теряла бы часть своей территории, и в какой-то момент её полностью поглотила бы Россия».

Те же сроки назвал и Матуш Галас, главный научный сотрудник Института международных отношений и член Центра европейской политики: «Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что, если мы сейчас остановим всю помощь, то к концу 2025 года РФ подойдёт к словацким границам».

«Если говорить о поддержке Украины, то речь идёт не о «быть или не быть», а о её разной степени и мере. Но если воплотится самый негативный сценарий, то есть если бы практически иссякла помощь США и ЕС, то для Украины и её оборонных усилий это имело бы, скорее всего, фатальные последствия», — говорит научный сотрудник факультета социальных наук Карлова университета, член Пражского центра изучения мира, эксперт по гибридным угрозам Войтех Багенский.

Как считает Михал Сметана, специалист по международной безопасности и педагог Института международных исследований факультета социальных наук Карлова университета, если западная помощь внезапно остановится, это очень быстро ощутят на фронте, потому что ВСУ придётся экономить снаряды и очень тщательно продумывать, где какие средства применять. За несколько месяцев, таким образом, украинская армия погрузилась бы в серьёзные проблемы, и только вопрос времени, когда ситуация на ключевых участках фронта станет критической.

Научный сотрудник Института международных отношений и глава Центра глобальной политической экономии Даниел Шитера отмечает, что Международная финансовая помощь поступает на Украину в форме грантов и льготных кредитов. До сих пор эта помощь компенсировала растущий дефицит государственного бюджета Украины, однако если она прекратится, то в краткосрочной перспективе правительству придётся повысить налоги и резко сократить бюджетные расходы в социальной сфере. Всё это ударит по самым незащищённым слоям и может привести к политической нестабильности с неблагоприятными последствиями.