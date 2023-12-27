Провальная внешняя политика Байдена в 2023 году привела к потере США «глобального авторитета»

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Джо Байдену нечем будет «похвастаться» в преддверии президентских выборов, пишет обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Ларисон. Кровопролитие в Газе, застопорившийся конфликт на Украине, ослабление позиций на Ближнем Востоке, изоляция в ООН — всё это результат крайне неудачной внешней политики действующего президента. Как следствие, Соединённые штаты теряют своё международное влияние.



AP

Результаты внешней политики администрации Байдена в 2023 году «не дадут президенту повода для гордости на выборах». Всё началось с предоставления Израилю «чистого листа» на ведение жестокой войны в Газе. Президент не смог нормально обосновать то, почему США должны так сильно поддерживать правительство Нетаньяху. Это, в свою очередь, повлекло за собой проблемы с помощью для Украины, пишет обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Ларисон.

Поддержка действий Израиля в Секторе Газа привела к обострению ситуации в Ираке и Сирии, где американские силы были атакованы местными ополченцами. Как отмечает Ларисон, — «Инстинкт президента поддерживать Израиль до конца сделал более вероятной более масштабную войну и подверг американские войска большей опасности».

Соединённые штаты, по сути, дали добро на резню в Газе. Это окончательно уничтожило «все остатки авторитета Вашингтона в области прав человека и международного права».

Сильный удар нанесён интересам и планам Белого дома на Ближнем Востоке. Администрация Байдена неправильно действовала в этом регионе, пишет автор статьи, представление о нём было «в корне ошибочно». Джо Байден все силы бросил на то, чтобы стабилизировать отношения между Саудовской Аравией и Израилем, решив отодвинуть палестинцев «на второй план и игнорировать их недовольство». Президент как будто не замечал растущее напряжение между Израилем и Палестиной.

Усугубило ситуацию на международной арене «упорное противодействие администрации прекращению огня» в Газе, — пишет Ларисон. США, по сути, оказались в «изоляции в Организации Объединённых Наций». Это повредило соперничеству Вашингтона с другими крупными державами в Африке, Латинской Америке и Азии. Как отмечает Дэниел Ларисон, администрация Байдена сделала что-то невероятное, «оттолкнув остальной мир от США».

Помощь Украине была подорвана началом войны в Газе. Вашингтону стало нужно поддерживать сразу два военных конфликта. Эта ситуация свела на нет и всю риторику правительства по поводу помощи Киеву, ведь получается, что США, которые требовали соблюдения «международного права» на Украине, не требуют того же от своих собственных союзников.

К успехам внешней политики Байдена можно приписать скромный прогресс в «стабилизации отношений с Китаем». Также соглашение о совместном использовании технологий AUKUS с Австралией и Великобританией и временное улучшение «отношений между Южной Кореей и Японией», правда маловероятно, что «обе договоренности сохранятся», пишет Ларисон.

Причиной провальной внешней политики Байдена, которая вызывает сильное недовольство в обществе, может быть то, что она «определялась слишком большой опорой на военные инструменты и слишком малыми усилиями в дипломатическом взаимодействии», — подытоживает обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Ларисон.